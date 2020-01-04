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عاجل.. البرلمان الليبي يصوت على قطع العلاقات مع تركيا

السبت 04/يناير/2020 - 02:23 م
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البرلمان الليبي
البرلمان الليبي
وكالات
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صوت البرلمان الليبي، اليوم السبت، على قطع العلاقات مع تركيا وإغلاق السفارات بين البلدين، حسبما ذكرت قناة العربية.

 

كما صوت البرلمان الليبي بالإجماع على إلغاء مذكرتي التفاهم البحرية والأمنية الموقعتين بين حكومة طرابلس ونظيرتها التركية.

 

وأصدر البرلمان الليبي، قرارًا بإلغاء مذكرتي التفاهم البحرية والأمنية الموقعتين بين رئيس حكومة طرابلس فايز السراج والرئيس التركي رجب طيب أردوغان، كما جرى التصويت على إحالة الموقعين عليهما للقضاء.

 

وقد وافق البرلمان الليبي، بالإجماع على إحالة الموقعين على الاتفاقيتين للقضاء بتهمة "الخيانة العظمى"، ويتعلق الأمر بالسراج ووزيري خارجيته وداخليته وكل من ساهم معه في التوقيع.

 

وووقع أردوغان والسراج، في نوفمبر الماضي، اتفاقية أمنية تتيح عمليا لأنقرة التدخل العسكري في ليبيا عبر نشر جنود ومرتزقة هناك، الأمر الذي قوبل بمعارضة ليبية وعربية ودولية واسعة.

 

وتستند حكومة السراج إلى ميليشيات متطرفة تسيطر على طرابلس، وتدعمها أنقرة بالأسلحة والعتاد، فيما يشن الجيش الوطني الليبي حملة للقضاء على الجماعات المسلحة المتشددة في العاصمة الليبية.

 

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الكلمات المفتاحية

ليبيا قطع العلاقات رفض الاتفاقية تركيا البرلمان الليبي

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