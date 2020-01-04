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القوى العاملة: تحصيل 19 مليون جنيه مستحقات مصريين بجدة

السبت 04/يناير/2020 - 02:22 م
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وزير القوى العاملة
وزير القوى العاملة
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أعلن وزير القوى العاملة محمد سعفان، عن استطاعة مكتب التمثيل العمالى التابع لوزارة القوى العاملة بالقنصلية المصرية بجدة  بالمملكة العربية السعودية، حل مشاكل العمالة المصرية التى قدمت شكاوى للمكتب ولها مستحقات لدى أصحاب الأعمال والشركات ، وبلغ إجمالي ما تم تحصيله 19 مليونا و329 ألفا و936 جنيها مصريا تقريبا .

 

وقال المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي باسم الوزارة هيثم سعد الدين، إنه وفقا للتقرير المرسل للوزير عبر مكتب التمثيل العمالي بجدة، فقد قام بتجديد 3310 عقد عمل للعمالة المصرية ، بالإضافة إلى توثيق 11 ألفا و153 شهادة استمرارية في، وتوفير 145 فرصة عمل جديدة ودائمة بالداخل، فضلا عن 69 فرص عمل تم توفيرها من خلال نقل الكفالة، والموافقة علي 12 إعلاناً لجريدة الأهرام لتفير 196 فرصة عمل، وذلك خلال عام 2019.

 

وأضاف في بيان للوزارة، أن المستشار العمالي عثمان رمضان، والملحق العمالى الدكتور ياسر غازى بجدة قام بحل 112 شكوى بالطرق الودية، وتحويل 28 شكوى للجهات المعنية بعد نفاد الطرق الودية، ومازالت هناك 12 شكاوى قيد الدراسة والبحث، وذلك من إجمالى 152 شكوى تلقاها المكتب خلال الفترة محل التقرير .

 

وأشار إلى أنه قام  بعمل 5227 مقابلة والرد على استفسارات واستشارات شخصية من خلال المكتب العمالى مباشرة، بجانب 28 زيارة ميدانية للمصالح والهيئات العمالية الأخرى، وزيارة شركات لإنجاز مطالب العاملين، وعقد لقاءات واجتماعات مع الجالية المصرية بجدة.

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