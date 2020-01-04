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سعر الريال السعودي اليوم السبت 4-1-2020 مقابل الجنيه المصري

السبت 04/يناير/2020 - 02:20 م
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سعر الريال السعودى اليوم
سعر الريال السعودى اليوم
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استقر سعر الريال السعودى أمام الجنيه المصرى اليوم السبت 4-1-2020، حيث سجل سعر الريال 4.25 جنيه للشراء و4.29 جنيه للبيع، وذلك وفقا لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى،وننشر فيما يلي اخر تحديثات سعر الريال السعودى مقابل الجنيه المصري في البنوك وجاءت على النحو التالي:
 
سعر الريال السعودى فى البنك المركزى المصرى
4.25 جنيه للشراء.
4.29 جنيه للبيع.

 
سعر الريال السعودى فى البنك الأهلى المصرى
4.25 جنيه للشراء.
4.29 جنيه للبيع.

 
سعر الريال السعودى فى بنك مصر
4.25 جنيه للشراء.
4.29 جنيه للبيع.


سعر الريال السعودى فى بنك البركة
4.19 جنيه للشراء.
4.32 جنيه للبيع.


سعر الريال السعودى فى بنك الإسكندرية
4.24  جنيه للشراء.
4.29  جنيه للبيع.


سعر الريال السعودى فى البنك التجارى الدولى cib
4.24  جنيه للشراء.
4.28 جنيه للبيع.


سعر الريال السعودى فى قناة السويس
4.24 جنيه للشراء.
4.28 جنيه للبيع.


سعر الريال السعودى فى البنك العربى الأفريقى الدولى
4.23 جنيه للشراء.
4.28 جنيه للبيع.

 
سعر الريال السعودى فى مصرف أبوظبى الإسلامى
4.25 جنيه للشراء.
4.29 جنيه للبيع.


سعر الريال السعودى فى بنك التعمير والإسكان
4.20 جنيه للشراء.
4.30 جنيه للبيع.

 

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