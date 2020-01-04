وحدة استطلاعات "الفجر" ترصد: 94% يتوقعون انفراجة فى ملف سد النهضة و64% يدافعون عن حق القاهرة فى شن حرب ضد أنقرة

العدد الورقي: ماجد صفوت - عثمان جمال الدين - محمد أكرم دياب - دنيا عادل



64% يدافعون عن حق القاهرة فى شن حرب ضد أنقرة للحفاظ على الغاز





94% يتوقعون انفراجة فى ملف سد النهضة والمفاوضات تنتهى بنجاح





65% يثقون فى أن الدولة ستضع التعليم فى مقدمة أولوياتها





بحلول العام الجديد، يتوقع المصريون حدوث نقلة نوعية فى كافة المجالات، خاصة تلك التى تتعلق بمتطلبات الحياة اليومية، والأمن القومى، لذا، أجرت «الفجر» استطلاعا مجتمعيا على عينة عشوائية، مكونة من 1100 فرد، من كل محافظات الجمهورية، لرصد أهم القرارات التى يترقب المواطنون إصدارها والعمل بها فى 2020، بالإضافة لتصوراتهم عن الأزمات التى تواجهها الدولة.





واشتملت العينة كل المؤهلات التعليمية، وشكلت نسبة الذكور المشاركين بالاستطلاع 57.6% بواقع 634 ذكرا، ونسبة الإناث 42.3% بواقع 466 أنثى، وراعينا تنوع الفئات العمرية المشاركة، بحيث كانت نسب تواجدها: من 18 إلى 30 سنة «445» فردا، بنسبة 40.4%، ومن 30 إلى 40 سنة «316» فردًا، بنسبة 28.7%، ومن 40 إلى 50 سنة «207» أفراد، بنسبة 18.8%، ومن 50 إلى 60 سنة «132» فردا، بنسبة 12%.





وهدفنا الإجابة عن 6 أسئلة، هى: لو اتخذت الدولة قرارا واحدًا فى عام ٢٠٢٠، تفضل أن يكون فى أى قطاع؟، ما القرار الذى تنتظره فى التعليم؟، فى الصحة؟، فى الصناعة؟، هل تتوقع نشوب حرب مع تركيا لحماية حقوقنا فى الغاز؟، ومصير أزمة سد النهضة؟.





وإجابة على السؤال الأول.. اختار عدد 712 فردا، من إجمالى عينة الاستطلاع، بنسبة 64.7%، منقسمين إلى 423 ذكورا بنسبة 38.4%، وعدد 289 أنثى بنسبة 26.2%، قطاع التعليم، بداعى أنه أساس الوعى والمسئول الأول عن خلق أجيال قادرة على تطوير المجتمع فى كافة المجالات، لذا، فالنهوض بالعقول أعظم ما يمكن أن تقدمه الدولة لمواطنيها.





وعن القرار الأهم الذى ينتظرونه فى قطاع التعليم خلال ٢٠٢٠، اختار عدد 314 فردا، بنسبة 28.5% الاستعانة بمناهج جديدة، منقسمين إلى 227 ذكورا بنسبة 20.6%، و87 أنثى بنسبة 7.9%، لأن المناهج القديمة عفى عليها الزمان، ولاتواكب العصر الحديث والتكنولوجيا، ما يعنى أن تطورها أو الاستعانة بمناهج جديدة سيساعد الطلاب على الابتكار، كما سيشجعهم على البحث عن المعلومة المفيدة، وليس عن النجاح والرسوب.





بينما فضل عدد 209 أفراد، بنسبة 19%، زيادة عدد المدارس والفصول، منقسمين إلى 65 ذكورا بنسبة 5.9%، وعدد 144 أنثى، بنسبة 13.1%.





وفيما يتعلق بالدروس الخصوصية، تمنى عدد 577 فردا، بنسبة 52.4%، أن يصدر قرار نهائى بالقضاء على تلك الظاهرة التى أثقلت كاهل المصريين لسنوات، منقسمين إلى 342 ذكورا بنسبة 31.1%، وعدد 235 أنثى بنسبة 21.3%، مطالبين بمراقبة وزارة التربية والتعليم لـ«بيزنس المدرسين»، وإيجاد حلول تجبرهم على الاهتمام بالطلاب فى المدارس، حتى لا يضطر أولياء الأمور إلى اللجوء للدروس الخصوصية.





وعن القرار الأهم فى قطاع الصحة، تمنى عدد 466 فردا، بنسبة 42.3%، تخفيض أسعار الأدوية، منقسمين إلى 225 ذكورا بنسبة 20.4%، وعدد 241 أنثى بنسبة 21.9%، معلقين بأن ارتفاع معدلات الوفيات سببه عدم إمكانية الحصول على العلاج، بسبب ارتفاع ثمنه المبالغ فيه، مطالبين وزارة الصحة بإيجاد حلول بديلة لتوفير الأدوية والقضاء على احتكارها وبيعها بأسعار جنونية.. تتخطى قدرة المواطن البسيط.





بينما فضل عدد 347 فردا بنسبة 31.5%، تطوير المستشفيات الحكومى، منقسمين إلى 286 ذكورا بنسبة 26%، وعدد 61 أنثى بنسبة 5.5%، لأنها تعانى من نقص الحضانات وغرف الرعاية المركزة، وبالتالى تنتشر فيها الأمراض بدلًا من أن تكون مصدرًا للعلاج، كما تنتقل من خلالها العدوى والفيروسات.





واختار عدد 287 فردا بنسبة 26.1%، التطبيق الشامل والفعلى للتأمين الصحى، منقسمين إلى 123 ذكورا بنسبة 11.1%، و164 أنثى بنسبة 14.9%، لأن من حق كل مواطن أن يحظى بالرعاية الصحية التامة، على أعلى مستوى بأقل تكلفة ممكنة، على غرار ما يحدث اليوم فى كافة الدول الأوروبية.





وإجابة على السؤال الرابع، تمنى عدد 291 فردا، بنسبة 26.4% إدخال النظام الرقمى على الصناعة المصرية، ما سيساهم فى الارتقاء بهذا القطاع، منقسمين إلى 176 ذكورا بنسبة 16%، وعدد 115 أنثى بنسبة 10.4%،. وفضل عدد 613 فردا بنسبة 55.7% زيادة عدد المشروعات الصغيرة للشباب، منقسمين إلى 297 ذكورا بنسبة 27%، وعدد 316 أنثى بنسبة 28.7%، ما سيساهم فى القضاء على البطالة وتوفير فرص العمل، كما سيشجع ثقافة العمل الحر بين الشباب.



