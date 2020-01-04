Advertisements
Advertisements
Advertisements

رسالة من السيسي لرئيس الكونغو.. وتعليق مهم للأخير بشأن ليبيا

السبت 04/يناير/2020 - 02:10 م
Advertisements
السيسي
السيسي
Advertisements

سلم السفير حمدي سند لوزا، نائب وزير الخارجية للشئون الأفريقية، رسالة خطية من الرئيس عبد الفتاح السيسي، إلى الرئيس دنيس ساسو نجيسو، رئيس جمهورية الكونغو برازافيل، ورئيس لجنة الاتحاد الأفريقي رفيعة المستوى حول ليبيا.


وأعرب الرئيس "نجيسو" عن تقديره للدور الذي يقوم به الرئيس السيسي، في تعزيز السلم والأمن على الساحة الأفريقية، بخاصةً خلال فترة توليه رئاسة الاتحاد الأفريقي.


وأكد "نجيسو" حرص لجنة الاتحاد الأفريقي رفيعة المستوى حول ليبيا، على الاضطلاع بالدور الرئيسي، في منع التصعيد الحالي في ليبيا، باعتبارها دولة أفريقية، وأن القارة الأفريقية هي أول من ستعاني من تداعيات الأزمة.

Advertisements

أخبار تهمك

فضيحة مدريدية.. بيريز يتحرك لضياع الصفقة الكبرى على برشلونة

منذ ساعة و 6 دقيقة

كهربا مهدد بالإيقاف 4 شهور

منذ حوالي 4 ساعات

صلاح يغيب عن تشكيلة ليفربول المتوقعة في مواجهة إيفرتون في البريميرليج

منذ حوالي 6 ساعات

الأهلي يفقد مدافعا جديدا أمام إف سي مصر

منذ ساعتين و 52 دقيقة

موقف كهربا من مباراة الأهلي أمام نادي مصر

منذ حوالي 19 ساعة

فايلر في ورطة.. الأهلي يفقد نجم الفريق أمام إف سى مصر

منذ حوالي 21 ساعة

الأرصاد: أمطار الساعات الأولى انتهت ولكن احذروا القادم

منذ حوالي 3 ساعات

3 أخطاء فادحة.. إيقاف حكم مباراة الزمالك وأسوان

منذ ساعتين و 15 دقيقة

تصريح هام من الجيش الإيراني بشأن الرد العسكري على مقتل سليماني

منذ حوالي 3 ساعات

ريال مدريد يشعل الأزمات في ليفربول عمدا

منذ ساعة و 11 دقيقة

مفاجأة سارة للأهلي بشأن كهربا

منذ حوالي 5 ساعات

صدمة للزمالك.. أول رد من الشباب السعودي على المفاوضات مع ساسي

منذ حوالي 20 ساعة

مفاجأة صادمة.. ممثلة شهيرة متهمة بقتل والدتها طعنا بالسكين

منذ يومين

عاجل.. حسين الشحات يغيب عن الأهلي أمام إف سي مصر

منذ ساعتين و 55 دقيقة

من هو نبيل علي Nabil ali mohamed الذي تحتفل "جوجل" بعيد ميلاده الـ 82؟

منذ يوم

أزمة في الأهلي.. وفايلر يتدخل لإخماد ثورة نجم الفريق

منذ حوالي 4 ساعات
Advertisements

تصويت

اسرع شبكة انترنت فى مصر 2019 ؟

اسرع شبكة انترنت فى مصر 2019 ؟

الأكثر قراءة
01:09 م

من هو نبيل علي Nabil ali mohamed الذي تحتفل "جوجل" بعيد ميلاده الـ 82؟

صلاح يغيب عن تشكيلة ليفربول المتوقعة في مواجهة إيفرتون في البريميرليج

08:38 ص

3 أخطاء فادحة.. إيقاف حكم مباراة الزمالك وأسوان

12:17 م

فايلر في ورطة.. الأهلي يفقد نجم الفريق أمام إف سى مصر

05:17 م

فضيحة مدريدية.. بيريز يتحرك لضياع الصفقة الكبرى على برشلونة

01:26 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: الحكاية الثانية.. عقاب صاحبة الجلالة فى "جنس انفرادي"

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: مانشيتات من السياسة والاقتصاد فى العام الجديد

أحمد شوبير
أحمد شوبير

أحمد شوبير يكتب: أحلام 2020

DMCA.com Protection Status