رسالة من السيسي لرئيس الكونغو.. وتعليق مهم للأخير بشأن ليبيا

سلم السفير حمدي سند لوزا، نائب وزير الخارجية للشئون الأفريقية، رسالة خطية من الرئيس عبد الفتاح السيسي، إلى الرئيس دنيس ساسو نجيسو، رئيس جمهورية الكونغو برازافيل، ورئيس لجنة الاتحاد الأفريقي رفيعة المستوى حول ليبيا.





وأعرب الرئيس "نجيسو" عن تقديره للدور الذي يقوم به الرئيس السيسي، في تعزيز السلم والأمن على الساحة الأفريقية، بخاصةً خلال فترة توليه رئاسة الاتحاد الأفريقي.





وأكد "نجيسو" حرص لجنة الاتحاد الأفريقي رفيعة المستوى حول ليبيا، على الاضطلاع بالدور الرئيسي، في منع التصعيد الحالي في ليبيا، باعتبارها دولة أفريقية، وأن القارة الأفريقية هي أول من ستعاني من تداعيات الأزمة.