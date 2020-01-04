موقف الزمالك من رحيل إمام عاشور

تمسك مسئولو نادي الزمالك باستمرار إمام عاشور لاعب الفريق خلال الفترة المقبلة بعد العروض العديدة التي وصلت إليه.



وخرج اللاعب من حسابات الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق خلال الفترة الماضية.



ومنذ عودة اللاعب من بطولة افريقيا تحت ٢٣ سنة مع المنتخب الأوليمبي وهو لا يشارك



وقوبل الأمر بالرفض من جانب الإدارة التي تمسكت ببقائه لثقتهم في موهبته وقدراته وتحسبًا للحاجة إليه خلال اللقاءات المقبلة لذلك فضلوا استمراره مع الفريق والثقة في حصوله على فرصته مع الأبيض بالوقت المناسب وعدم استعجال مشاركته من الأساس في ظل تواجد أكثر من بديل بنفس مركزه مع الفريق.



ويستعد الزمالك لمواجهة طنطا غدا الأحد بالمحلة ضمن منافسات بطولة الدوري.



وفاز الزمالك بهدفين دون رد في آخر المواجهات ضمن منافسات بطولة الدوري.