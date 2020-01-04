سعر اليورو اليوم السبت 4-1-2019 مقابل الجنيه المصري

واصل سعر اليورو استقراره مقابل الجنيه المصري أمام الجنيه المصرى، خلال تعاملات اليوم السبت 4-1-2020، حيث بلغ سعر اليورو فى تعاملات البنك الأهلى المصرى 17.86 جنيه للشراء، و 18.06 جنيه للبيع، وننشر فيما يلي آخر تحديثات سعر اليورو اليوم اليوم في البنوك المصرية وجاءت على النحو التالي:





سعر اليورو الأوروبي اليوم





سعر اليورو فى البنك المركزى المصرى

17.86 جنيه للشراء.

18.01 جنيه للبيع.









سعر اليورو فى البنك الأهلى المصرى

17.86 جنيه للشراء.

18.06 جنيه للبيع.









سعر اليورو فى بنك مصر

17.91جنيه للشراء.

18.06 جنيه للبيع.









سعر اليورو فى بنك البركة

17.82 جنيه للشراء.

18.11 جنيه للبيع.









سعر اليورو فى البنك التجارى الدولى cib

17.85 جنيه للشراء.

18.03 جنيه للبيع.





سعر اليورو فى مصرف أبو ظبى الإسلامى

17.93 جنيه للشراء.

18.06جنيه للبيع.





سعر اليورو فى بنك الإسكندرية

17.86 جنيه للشراء.

18.06 جنيه للبيع.











