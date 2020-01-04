شاهد.. خالد الصاوي يغلق باب منزله في وجه مذيعة أون

فاجأ الفنان خالد الصاوي، فريق برنامج "أون ست" المذاع عبر فضائية "on e"، مساء الجمعة، عند استقباله لهم بمنزله بغلق الباب في وجههم فور رؤيتهم بطريقة كوميدية، ثم عاد "الصاوي" ليفتح الباب مرة أخرى، معلقا : "إنتم عايزين مني ايه".



