Advertisements
Advertisements
Advertisements

شاهد.. خالد الصاوي يغلق باب منزله في وجه مذيعة أون

السبت 04/يناير/2020 - 02:02 م
Advertisements
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
Advertisements
فاجأ الفنان خالد الصاوي، فريق برنامج "أون ست" المذاع عبر فضائية "on e"، مساء الجمعة، عند استقباله لهم بمنزله بغلق الباب في وجههم فور رؤيتهم بطريقة كوميدية، ثم عاد "الصاوي" ليفتح الباب مرة أخرى، معلقا : "إنتم عايزين مني ايه".

وكشف الفنان خالد الصاوي، خلال حواره، أن اسمه في بطاقته الشخصية خالد جمال، ووظيفته مخرج مسرحي، لافتا إلى أن والدته كانت ترى أنه غير طبيعي، معربا عن سعادته مع زوجته، قائلا: "الزواج نصيب، وأنا نصيبي زي الفل، جه متأخر، ومن حسن حظي أني قابلت زوجتي مي".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

مذيعة أون خالد الصاوي حوار مع خالد الصاوي اسم خالد الصاوي الحقيقي

أخبار تهمك

فايلر في ورطة.. الأهلي يفقد نجم الفريق أمام إف سى مصر

منذ حوالي 21 ساعة

ريال مدريد يشعل الأزمات في ليفربول عمدا

منذ ساعة و 10 دقيقة

مفاجأة صادمة.. ممثلة شهيرة متهمة بقتل والدتها طعنا بالسكين

منذ يومين

صلاح يغيب عن تشكيلة ليفربول المتوقعة في مواجهة إيفرتون في البريميرليج

منذ حوالي 6 ساعات

أزمة في الأهلي.. وفايلر يتدخل لإخماد ثورة نجم الفريق

منذ حوالي 4 ساعات

صدمة للزمالك.. أول رد من الشباب السعودي على المفاوضات مع ساسي

منذ حوالي 20 ساعة

مفاجأة سارة للأهلي بشأن كهربا

منذ حوالي 5 ساعات

3 أخطاء فادحة.. إيقاف حكم مباراة الزمالك وأسوان

منذ ساعتين و 14 دقيقة

تصريح هام من الجيش الإيراني بشأن الرد العسكري على مقتل سليماني

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. حسين الشحات يغيب عن الأهلي أمام إف سي مصر

منذ ساعتين و 53 دقيقة

الأرصاد: أمطار الساعات الأولى انتهت ولكن احذروا القادم

منذ حوالي 3 ساعات

كهربا مهدد بالإيقاف 4 شهور

منذ حوالي 4 ساعات

فضيحة مدريدية.. بيريز يتحرك لضياع الصفقة الكبرى على برشلونة

منذ ساعة

موقف كهربا من مباراة الأهلي أمام نادي مصر

منذ حوالي 19 ساعة

الأهلي يفقد مدافعا جديدا أمام إف سي مصر

منذ ساعتين و 51 دقيقة

من هو نبيل علي Nabil ali mohamed الذي تحتفل "جوجل" بعيد ميلاده الـ 82؟

منذ يوم

موضوعات متعلقة

محمود الجندي يكشف سرًا في حياته: "مقدرتش أخبي بنتي عن أخواتها" (فيديو)

خالد الصاوي عن زوجته: "أحلى حاجة في حياتي"

خالد الصاوي: "خيال مآتة" فيلم تجمعت فيه كل عوامل النجاح

"نائل لسة متحرقش".. فيديوهات خالد الصاوي تحت عنوان "الفيل الأزرق"!

"الإفيه رزق" نجوم نجحوا في لفت الانتباه علي السوشيال ميديا.. أولهم هنيدي واخرهم عمرو عبد الجليل!

بحضور سارة الطباخ وسيف زهران وطوني ماهر والليثي حازم ايهاب يفتتح مسرحية "سكة سفر" (صور)

Advertisements

تصويت

اسرع شبكة انترنت فى مصر 2019 ؟

اسرع شبكة انترنت فى مصر 2019 ؟

الأكثر قراءة
01:09 م

من هو نبيل علي Nabil ali mohamed الذي تحتفل "جوجل" بعيد ميلاده الـ 82؟

صلاح يغيب عن تشكيلة ليفربول المتوقعة في مواجهة إيفرتون في البريميرليج

08:38 ص

3 أخطاء فادحة.. إيقاف حكم مباراة الزمالك وأسوان

12:17 م

فايلر في ورطة.. الأهلي يفقد نجم الفريق أمام إف سى مصر

05:17 م

فضيحة مدريدية.. بيريز يتحرك لضياع الصفقة الكبرى على برشلونة

01:26 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: الحكاية الثانية.. عقاب صاحبة الجلالة فى "جنس انفرادي"

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: مانشيتات من السياسة والاقتصاد فى العام الجديد

أحمد شوبير
أحمد شوبير

أحمد شوبير يكتب: أحلام 2020

DMCA.com Protection Status