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شاهد.. خالد الصاوي يغلق باب منزله في وجه مذيعة أون
السبت 04/يناير/2020 - 02:02 م
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هدى عبدالرازق
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فاجأ الفنان خالد الصاوي، فريق برنامج "أون ست" المذاع عبر فضائية "on e"، مساء الجمعة، عند استقباله لهم بمنزله بغلق الباب في وجههم فور رؤيتهم بطريقة كوميدية، ثم عاد "الصاوي" ليفتح الباب مرة أخرى، معلقا : "إنتم عايزين مني ايه".
وكشف الفنان خالد الصاوي، خلال حواره، أن اسمه في بطاقته الشخصية خالد جمال، ووظيفته مخرج مسرحي، لافتا إلى أن والدته كانت ترى أنه غير طبيعي، معربا عن سعادته مع زوجته، قائلا: "الزواج نصيب، وأنا نصيبي زي الفل، جه متأخر، ومن حسن حظي أني قابلت زوجتي مي".
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