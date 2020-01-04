6 أسباب للتفاؤل فى عام 2020

الطبقة الوسطى تتوسع.. و99% من سكان العالم يشعرون بالرخاء ولا حروب بين القوى العظمى





كان رئيس الوزراء البريطانى، ونستون تشرشل، يؤمن بحكمة ويرددها دائماً ملخصها أن المتشائم يرى صعوبة فى كل فرصة، بينما يرى المتفائل العكس دائماً، وتطبيقاً لهذه المقولة طرح المجلس الأطلسى، وهو مركز متخصص فى الأبحاث السياسية، مجموعة من التوقعات التى تدعو للتفاؤل فى 2020.





والعالم يحتاج بالفعل إلى الشعور بالراحة خصوصاً مع تفجر أزمات ساخنة تثير القلق والرعب حتى لا تتحول إلى حروب صريحة تدفع بالعالم إلى كابوس الحروب العالمية، مثل الخلاف مع إيران وكوريا الشمالية، مروراً بملفات مثيرة مثل الانتخابات الأمريكية إلى ظاهرة الاحتباس الحرارى، ووسط هذه المنغصات توجد مجموعة أخرى من القضايا ربما ترسم ابتسامة على وجه العالم.





1- 99% من سكان العالم يشعرون بالرخاء





حسب مؤشر لاجاتيم للرفاهية الذى صدر مؤخراً فإن الرخاء العالمى آخذ فى الارتفاع، إذ بلغ مستوى الرفاهية العالمية أعلى مستوى له على الإطلاق، وفى العقد الماضى، تحسن الازدهار فى 148 دولة وانخفض فى 19 دولة فقط من أصل 167 تشكل أكثر من 99 ٪ من سكان العالم.





ويمتد هذا التحسن لأنظمة الرعاية الصحية والتعليم، ومن تقديم الخدمات الأساسية إلى الأمن المالى الأكثر انتشاراً.





ووفقا لأرقام البنك الدولى، خرج أكثر من مليار شخص من الفقر المدقع منذ عام 1990، ما جعل حصة السكان عند هذا المستوى تستقر عند مستوى 10٪ ورغم أن هذه النسبة لاتزال مثيرة للقلق، إلا أنها تمثل أدنى رقم منذ بدء تسجيل مثل هذه المؤشرات عن الفقر.





2- تحسن أوضاع العديد من الدول





تختار مجلة «الإيكونومست» «دولة العام» فى ديسمبر من كل عام، وخلال العام الجارى شهدت العديد من الدول تحسناً فى أوضاعها، ولكن المجلة البريطانية الشهيرة اختارت أوزبكستان كأكثر دول العالم تحسناً، بسبب أسلوب قيادة رئيس الوزراء، شفكت ميرزيوييف، بعد وفاة الطاغية الأوزبكى إسلام كريموف فى عام 2016.





حسب مجلة الإيكونومست فإنه حتى وفاة كريموف كان النظام مجتمعا مغلقا يدير أعمال وحشية استثنائية ضد المعارضين ويتسم بعدم الكفاءة، ويعمل المواطنون فى ظروف أقرب للعبودية إذ كان الآلاف من النساء والأطفال مجبرين على العمل فى حقول القطن.





بعد إقالة رئيس أجهزة الأمن فى عام 2018، تسارعت إصلاحات ميرزيوييف هذا العام، وأنهى إلى حد كبير العمل القسرى، وأغلق سجن أوزبكستان الأكثر شهرة، وفتح البلاد أمام الصحفيين الأجانب، وقام بالحد من الفساد الحكومى. كما احتلت السودان المرتبة الثانية فى القائمة، خصوصاً أنه اتخذ فى عام 2019 خطوة عملاقة عندما أدت الاحتجاجات الجماهيرية إلى تغيير نظام الرئيس السابق عمر البشير إذ استضاف المجلس الأطلسى فى ديسمبر رئيس الوزراء عبدالله حمدوك.





3- الطبقة الوسطى أقوى وتتوسع





اتسع حجم الطبقة الوسطى العالمية بشكل كبير، كما أن التباين العالمى بين دول العالم آخذ فى التقلص، ويعيش نصف البشر فى دول ديمقراطية.





ورغم أن هناك ما يبرر القلق بشأن التفاوتات المتزايدة داخل البلدان، خصوصاً فى الدول النامية والأقل نمواً ولكن حقيقة أن هذا التفاوت بدأ فى التناقص منذ عشرات السنوات ولم يلق اهتماماً رغم أنه مؤشر إيجابى فلأول مرة منذ الثورة الصناعية، يمكن اعتبار حوالى نصف سكان العالم من الطبقة الوسطى.





4- العالم يتجه لصراعات أقل عنفاً





قد يعتقد البعض أن أوروبا تواجه عاماً صعباً مع مغادرة بريطانيا للاتحاد الأوروبى مع العام الجديد، ولكن هذه التحليلات تتجاهل حقيقة أنه لم تحدث حرب أو صراع فى أوروبا الغربية منذ حوالى 3 أجيال، ويرجع ذلك فى جزء منه إلى إنشاء الاتحاد المؤسس على السلام بين فرنسا وألمانيا.





ورغم القلق المتنامى بشأن التوترات المتزايدة بين الصين والولايات المتحدة، فإن أى دولة لا تريد الحرب، يكشف التاريخ العالمى منذ عام 1500 أن القوتين الرئيسيتين فى العالم كانتا فى حالة حرب لأكثر من نصف الوقت، لكن مرحلة ما بعد الحرب العالمية الثانية كانت مرحلة سلمية إلى حد كبير، ورغم الخلافات بين القوى العظمى إلا أن خيار الحرب يبدو مستبعداً.





5- العالم أصبح أذكى وأكثر تسامحاً





نقلا عن كتاب ستيفن بينكر «التنوير الآن»، قال بيل جيتس، إن متوسط معدل الذكاء العالمى يرتفع حوالى 3 نقاط كل 10 سنوات كما أن أدمغة الأطفال تتطور بشكل كامل بفضل التغذية الأفضل والبيئة الأنظف.





ويرى جيتس أحد أكبر أثرياء العالم: «الرموز التى تفسرها فى كل مرة تقوم فيها بفحص شاشة هاتفك أو النظرة على خريطة مترو الأنفاق توضح أن عالم اليوم يشجع الفكر التجريدى منذ الصغر، وهذا يجعلنا أكثر ذكاء».





كما يلاحظ جيتس أن العالم أصبح أكثر تسامحاً تجاه العديد من القضايا التى كانت تعتبر من المحرمات فى السابق، مثل أن النساء يكتسبن مزيداً من السلطة السياسية، وفى البرلمانات تشكل المرأة أكثر من 20 % من الأعضاء.





6- أصبح لدى العالم ما ينقذه





هناك كثير من المخاوف حول الذكاء الاصطناعى، حيث يمكن أن يساعد فى فرض مزيد من المراقبة، ويهدد الوظائف ويعمل على ترسيخ التحيز، وفى الوقت نفسه، يمتلئ التاريخ بأمثلة تؤكد أن التغير التكنولوجى حقق فوائد كثيرة للبشرية إذ يمكن أن تساعد التقنيات المتقدمة فى تحسين الرعاية الصحية ومعالجة تغير المناخ.



