Advertisements
Advertisements
Advertisements

طرح ملصق جديد من الفيلم الهندي Malang

السبت 04/يناير/2020 - 01:52 م
Advertisements
بوابة الفجر
مرنا مجدي
Advertisements
إن قائمة الأفلام المثيرة للإهتمام التي من المقرر إصدارها في عام 2020 طويلة. لكن قطع الخط والتوجه مباشرة إلى مواقع التواصل الاجتماعي هي أديتيا روي كابور وديشا باتاني وأنيل كابور أبطال فيلم Malang.


بعد نشر ملصقات شخصية للأبطال الثلاثة أمس، كشف صانعو الفيلم عن ملصق آخر يضم النجوم الرومانسيين أديتيا وديشا.

نشرت ديشا باتاني على إنستجرام البوستر الجديد. كتبت: "روحان بريّتان، حب واحد Malang، التريلر في السادس من يناير".

وبالأمس فقط، شارك أديتيا أول ملصق له على إنستجرام مع التعليق: "الحب نقي، وكذلك الكراهية Malang، التريلر سيطرح في السادس من يناير".

في الملصق شوهد أديتيا وهو يتباهى بعضلات بطنه، وهو أمر نادرًا ما رأيناه يقوم به أديتيا على الشاشة.

وبصرف النظر عن ملصقات أديتيا، فإن ملصقات ديشا وأنيل الشخصية كُشفت أمس أيضا. شاركت ملصقها، كتبت ديشا "في الحب أعيش حياة من مرتفع إلى آخر، تريلر فيلم Malang سيطرح في السادس من يناير".

كما شارك أنيل كابور، الذي سوف يُرى في دور الشرطي والخصم الرئيسي في Malang، أول ملصق له على إنستجرام، وكتب: "الحياة في يد الله، والسلاح في يدي. تريلر Malang سيطرح في السادس من يناير".

وفي شهر أكتوبر، احتفل فريق Malang بالكامل باختتام فيلم موهيت سوري. حتى أن أنيل كابور شارك بعض اللمحات من الحفلة الختامية على تويتر.


ومن المقرر أن يتم طرح التريلر الرسمي للفيلم، من إخراج موهيت سوري يوم 6 يناير، في حين سيتم عرض الفيلم في يوم 7 فبراير 2020.
طرح ملصق جديد من الفيلم الهندي Malang
طرح ملصق جديد من الفيلم الهندي Malang
طرح ملصق جديد من الفيلم الهندي Malang
طرح ملصق جديد من الفيلم الهندي Malang
طرح ملصق جديد من الفيلم الهندي Malang
طرح ملصق جديد من الفيلم الهندي Malang
طرح ملصق جديد من الفيلم الهندي Malang
طرح ملصق جديد من الفيلم الهندي Malang
طرح ملصق جديد من الفيلم الهندي Malang
طرح ملصق جديد من الفيلم الهندي Malang
Advertisements

الكلمات المفتاحية

نجوم بوليوود ديشا الفجر الفني العام 2020 أنيل إنستجرام أديتيا Malang

أخبار تهمك

كهربا مهدد بالإيقاف 4 شهور

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. حسين الشحات يغيب عن الأهلي أمام إف سي مصر

منذ ساعتين و 54 دقيقة

مفاجأة سارة للأهلي بشأن كهربا

منذ حوالي 5 ساعات

3 أخطاء فادحة.. إيقاف حكم مباراة الزمالك وأسوان

منذ ساعتين و 15 دقيقة

الأرصاد: أمطار الساعات الأولى انتهت ولكن احذروا القادم

منذ حوالي 3 ساعات

تصريح هام من الجيش الإيراني بشأن الرد العسكري على مقتل سليماني

منذ حوالي 3 ساعات

الأهلي يفقد مدافعا جديدا أمام إف سي مصر

منذ ساعتين و 52 دقيقة

ريال مدريد يشعل الأزمات في ليفربول عمدا

منذ ساعة و 11 دقيقة

فضيحة مدريدية.. بيريز يتحرك لضياع الصفقة الكبرى على برشلونة

منذ ساعة و 6 دقيقة

فايلر في ورطة.. الأهلي يفقد نجم الفريق أمام إف سى مصر

منذ حوالي 21 ساعة

صلاح يغيب عن تشكيلة ليفربول المتوقعة في مواجهة إيفرتون في البريميرليج

منذ حوالي 6 ساعات

موقف كهربا من مباراة الأهلي أمام نادي مصر

منذ حوالي 19 ساعة

صدمة للزمالك.. أول رد من الشباب السعودي على المفاوضات مع ساسي

منذ حوالي 20 ساعة

أزمة في الأهلي.. وفايلر يتدخل لإخماد ثورة نجم الفريق

منذ حوالي 4 ساعات

من هو نبيل علي Nabil ali mohamed الذي تحتفل "جوجل" بعيد ميلاده الـ 82؟

منذ يوم

مفاجأة صادمة.. ممثلة شهيرة متهمة بقتل والدتها طعنا بالسكين

منذ يومين

موضوعات متعلقة

تعرف على موعد طرح الفيلم الهندى "Malang"

أديتيا روي كابور يطير للولايات المتحدة لاستكمال تصوير Sadak 2

ديشا باتاني تحتضن قطتها على "Instagram"

أكشاي كومار يُطلق يروج لفيلم "Good Newwz" بطريقة كوميدية

نجوم بوليوود يعلقون على التريلر الرسمي لفيلم ديبيكا بادوكون الجديد "Chhapaak"

طرح الملصق الرسمي لفيلم فارون داوان الجديد Street Dancer 3D

Advertisements

تصويت

اسرع شبكة انترنت فى مصر 2019 ؟

اسرع شبكة انترنت فى مصر 2019 ؟

الأكثر قراءة
01:09 م

من هو نبيل علي Nabil ali mohamed الذي تحتفل "جوجل" بعيد ميلاده الـ 82؟

صلاح يغيب عن تشكيلة ليفربول المتوقعة في مواجهة إيفرتون في البريميرليج

08:38 ص

3 أخطاء فادحة.. إيقاف حكم مباراة الزمالك وأسوان

12:17 م

فايلر في ورطة.. الأهلي يفقد نجم الفريق أمام إف سى مصر

05:17 م

فضيحة مدريدية.. بيريز يتحرك لضياع الصفقة الكبرى على برشلونة

01:26 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: الحكاية الثانية.. عقاب صاحبة الجلالة فى "جنس انفرادي"

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: مانشيتات من السياسة والاقتصاد فى العام الجديد

أحمد شوبير
أحمد شوبير

أحمد شوبير يكتب: أحلام 2020

DMCA.com Protection Status