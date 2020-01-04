طرح ملصق جديد من الفيلم الهندي Malang

إن قائمة الأفلام المثيرة للإهتمام التي من المقرر إصدارها في عام 2020 طويلة. لكن قطع الخط والتوجه مباشرة إلى مواقع التواصل الاجتماعي هي أديتيا روي كابور وديشا باتاني وأنيل كابور أبطال فيلم Malang.





بعد نشر ملصقات شخصية للأبطال الثلاثة أمس، كشف صانعو الفيلم عن ملصق آخر يضم النجوم الرومانسيين أديتيا وديشا.



نشرت ديشا باتاني على إنستجرام البوستر الجديد. كتبت: "روحان بريّتان، حب واحد Malang، التريلر في السادس من يناير".



وبالأمس فقط، شارك أديتيا أول ملصق له على إنستجرام مع التعليق: "الحب نقي، وكذلك الكراهية Malang، التريلر سيطرح في السادس من يناير".



في الملصق شوهد أديتيا وهو يتباهى بعضلات بطنه، وهو أمر نادرًا ما رأيناه يقوم به أديتيا على الشاشة.



وبصرف النظر عن ملصقات أديتيا، فإن ملصقات ديشا وأنيل الشخصية كُشفت أمس أيضا. شاركت ملصقها، كتبت ديشا "في الحب أعيش حياة من مرتفع إلى آخر، تريلر فيلم Malang سيطرح في السادس من يناير".



كما شارك أنيل كابور، الذي سوف يُرى في دور الشرطي والخصم الرئيسي في Malang، أول ملصق له على إنستجرام، وكتب: "الحياة في يد الله، والسلاح في يدي. تريلر Malang سيطرح في السادس من يناير".



وفي شهر أكتوبر، احتفل فريق Malang بالكامل باختتام فيلم موهيت سوري. حتى أن أنيل كابور شارك بعض اللمحات من الحفلة الختامية على تويتر.





ومن المقرر أن يتم طرح التريلر الرسمي للفيلم، من إخراج موهيت سوري يوم 6 يناير، في حين سيتم عرض الفيلم في يوم 7 فبراير 2020.