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كالديرون لـ"الفجر الرياضي": الإسماعيلي لا يفاوضني.. ولكن

السبت 04/يناير/2020 - 02:10 م
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كالديرون
كالديرون
وسام محمد
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نفى دييجو كالديرون مهاجم نادي الكويت الكويتي السابق، تلقيه عرضا من نادي الإسماعيلي، خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية، مشيرًا إلى أنه يمتلك بعض العروض المصرية.

 

وفسخ كالديرون تعاقده مع نادي الكويت الكويتي بعد قضاء نصف موسم بين صفوفه.

 

وقال كالديرون في تصريحات خاصة لـ "الفجر الرياضي": "رحلت عن الكويت الكويتي بعدما تم فسخ التعاقد بالتراضي، والآن أبحث عن عرض مناسب لي".

 

وأضاف كالديريون: "في الوقت الحالي أمتلك العديد من العروض المميزة والتي أفاضل بينها مع وكيلي.. لم يتحدث معي أي شخص من نادي الإسماعيلي، ووكيلي لم يخبرني بأي شئ في هذا الأمر".

 

وتابع كالديرون "الإسماعيلي فريق كبير وقضيت به فترة رائعة للغاية، لكن لم يتحدث معي أي شخص بشأن عودتي للفريق مرة أخرى".

 

وأشار: "أمتلك عروضا من بعض الأندية المصرية، بعض من مسئولي الأندية تحدثوا معي ونقلوا لي اهتمامهم بضمي في يناير الجاري.. لم أحدد مستقبلي حتى الآن، سأحسم مصيري خلال الأيام القليلة المقبلة".

 

ولعب كالديرون لمدة موسم في صفوف نادي الإسماعيلي، وسجل 12 هدفًا قبل أن ينتقل إلى نادي الفيصلي السعودي ومنه إلى الكويت الكويتي.

 

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الكلمات المفتاحية

كالديرون الكويت الفيصلي الاسماعيلي

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