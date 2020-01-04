"ادرس في مصر".. أول تطبيق تسويقي مقدم للوافدين

أعلنت الإدارة المركزية لشئون الوافدين، عن خطتها لعام 2020 برعاية الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي، وأنه سيتم إطلاق خدمة تطبيق على هواتف المحمول باسم "ادرس في مصر"، وهو عبارة عن تطبيق دمج كل الجامعات المصرية الحكومية والخاصة والأهلية والتكنولوجية ومربوط بالموقع الرسمي للمبادرة.



وقالت الدكتورة رشا كمال، القائم بأعمال الإدارة المركزية لشئون الوافدين، أن التطبيق هو أول موقع تسويقي "ادرس في مصر"، وجاء ذلك بالتنسيق مع مختلف الوزرات الثقافة والاتصالات والصحة، حيت تمكن الطالب من أن يتعرف على كل شيء في مصر سواء استخدام المواصلات والمستشفيات العلاجية وأماكن النزهة داخل المحافظات المختلفة، وذلك طبقا للجامعة الملتحق بها الطالب.



وأكدت الدكتورة رشا كمال، أن التطبيق في مرحلة الاستعداد والتنسيق مع الوزرات المختلفة، وذلك لكي يتم تقديم خدمة أفضل الي للطلاب الوافدين للدراسة في مصر.



فيما يتم زيادة أعداد الطلاب الوافدين إلى 20 ألف طالب في العام الدراسي، وذلك طبقا لتوجيهات وزير التعليم العالي، علاوة على زيادة الوعي داخل الجامعات من خلال إدارات الوافدين بالجامعات وتقديم تدريب متميز للإدارات، لكي يتم رفع قدرات العاملين على كيفية التعامل مع الطلاب الوافدين.

