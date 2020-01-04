شاهد.. ماذا أفصحت صديقة نجوى قاسم عن الإعلامية الراحلة في عزائها

نعت مي، صديقة الإعلامية الراحلة نجوى قاسم، مذيعة قناة الحدث، صديقتها خلال مراسم العزاء، قائلة: "إنها كانت معطاءه ومحبة للحياة كثيرًا".





وأضافت مي، خلال حوارها مع مراسلة فضائية "الحدث"، السبت، أنها كانت صديقة قديمة لنجوى وعائلتها، وخلال الصيف الماضي كانت تتصل عليها وتطلب منها الحضور للسهر معهم، ويظلوا يحكوا ويضحوا ويسهروا للصبح.





وتابعت: "لم نترك موضوع إلا وتحدثنا عنه في الموضة والسياسة والأمن والميكب، وكانت نجوى دائمًا ما تدلنا على الماركات الجديدة وأحدث صيحات الموضة".





ورحلت عن عالمنا مذيعة قناة الحدث اللبنانية "نجوى قاسم"، وذلك بشكل مفاجئ إثر إصابتها بنوبة قلبية، وذلك بعد مسيرة طويلة من العمل في مجال الإعلام والقنوات الفضائية عن عمر يناهز 52 عاما.



