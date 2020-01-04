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انخفاض واردات الهند من الذهب بنسبة 12% في 2019

السبت 04/يناير/2020 - 01:44 م
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بوابة الفجر
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انخفضت واردات الهند من الذهب في 2019 بنسبة 12% عن العام السابق لتسجل أدنى مستوى في ثلاث سنوات مع تعثر مشتريات التجزئة في النصف الثاني من العام بعد صعود الأسعار المحلية الى مستوى قياسي.

وانخفاض الشراء في ثاني أكبر مستهلك للذهب في العالم قد يؤثر على الأسعار العالمية للمعدن النفيس التي قفزت 18% في 2019، لكنه يساعد الحكومة في خفض العجز التجاري ودعم الروبية.

وقال المصدر إن الهند، التي تلبي كل الطلب المحلي تقريبا على الذهب من خلال الواردات، استوردت 831 طنا في 2019، انخفاضا من 944 طنا في 2018.

وأضاف أنه من حيث القيمة هبطت الواردات في 2019 حوالي 2% الى 31.22 مليار دولار.

وسجلت عقود الذهب في الهند مستوى قياسيا مرتفعا عند 39885 روبية للعشرة جرامات في سبتمبر/أيلول.

وأظهرت بيانات حكومية أن الهند استوردت 564 طنا من الذهب في النصف الأول من 2019 بينما بلغت الواردات في النصف الثاني 267 طنا.
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