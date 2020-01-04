عين.. هل يستعيد تامي أبراهام ذاكرة الانتصارات مع تشيلسي؟

"عين" زاوية أسبوعية يقدمها الفجر الرياضي يلقي فيها الضوء على شخصية مشهورة أو مغمورة أو حدث رياضي من منظور مختلف





تامي أبراهام مع لامبارد





قلب تشيلسي الطاولة على أرسنال في الدقائق الأخيرة بعد أن حول خسارته بهدف لفوز بهدفين مقابل هدف في ديربي لندن الذي جمع الفريقين يوم الأحد الماضي على أرضية ملعب الإمارات. تقدم الجابوني بيير إيمريك أوباميانج للجانرز مبكراً في الدقيقة 14 قبل أن يقلب البلوز الطاولة في غضون خمس دقائق فقط، بهدفين متأخرين في الدقيقة 83 عبر جورجينيو ثم هدف قاتل بواسطة تامي أبراهام في الدقيقة 87.









فشل أرتيتا في تسجيل أهداف إضافية في البلوز، لكنه لم يتعامل بالحذر الكافي للحفاظ على النتيجة.





وقام لامبارد بتعديل مهم في وسط الميدان، حيث أدخل النجم جورجينيو كثالث في وسط الميدان بدلاً من بالميري الأمر الذي لم يتعامل معه أرتيتا بالشكل المطلوب. بهذه النتيجة يرتفع رصيد تشيلسي للنقطة 35 ويعزز تواجده في المركز الرابع، فيما يتراجع أرسنال للمركز الثاني عشر برصيد 24 نقطة. كان تشيلسي يمر بفترة سيئة للغايو منذ بداية الموسم، حيث كان يعاني من تردي النتائج بالإضافة إلى إيقافه لمدة موسم من إبرام وعقد أي صفقات جديدة حتى تمكن فرانك لامبارد أسطورة النادي السابق مع العودة وقام بتصعيد ناشئي البلوز على رأسهم تامي أبراهام ليستعيد تشيلسي هيبته ومكانته مرة أخرى. واختارت عين الفجر الرياضي تامي أبراهام نجم الأسبوع لإلقاء الضوء على حياته الشخصية ومشواره الكروي والدولي:





ولد كيفن أوجينيتيغا تاماراي باكومو أبراهام والمعروف بتامي أبراهام في 2 أكتوبر 1997 في حي كامبرويل في جنوب مدينة لندن عاصمة إنجلترا.





ينحدر أبراهام من أصول نيجيرية ووالده صديق مقرب من أماجو بينيك رئيس الاتحاد النيجيري لكرة القدم الذي ادعى في 21 سبتمبر 2017 أن أبراهام يرغب في تمثيل منتخب نيجيريا لينفي اللاعب الشاب صحة هذا الإدعاء ويعلن رغبته في تمثيل منتخب إنجلترا. وعقب استدعائه لتمثيل منتخب إنجلترا في نوفمبر 2017، صرح أبراهام أنه لم تكن أمامه أية فرصة لتمثيل المنتخب النيجيري.





أبراهام لديه أخ أصغر منه ويدعي تيمي ويلعب في أكاديمية نادي فولهام. في يناير 2017، تورط أبراهام في حادث دراجة بخارية عندما كان في محترفا في صفوف بريستول سيتي. عندما وقع الحادث، كان مسموح له بالقيادة بدون رخصة أو تأمين ونتيجة لذلك تم استدعاؤه إلى المحكمة. وبعد ذلك، تم منحه الرخصة بعد اجتيازه لاختبار في مارس من نفس العام.





* مشواره الكروي





بدأ أبراهام مشواره الكروي عام 2004 وهو في السابعة من عمره وبدأ يتنقل بين صفوف فرق الناشئين بالنادي، شارك أبراهام مع تشيلسي في 69 مباراة وسجل 12 هدفًا جميعهم في بطولة دوري أبطال أوروبا تحت 19 عامًا.









في 5 أغسطس 2016، انضم أبراهام إلى بريستول سيتي لمدة موسم واحد على سبيل الإعارة. خاض أبراهام مع 3743 دقيقة في 48 مباراة في المسابقات المحلية، منهم 42 مباراة كأساسي و6 مباريات كاحتياطي، تم استبدال أبراهام في 13 مباراة وكان حبيسا لمقعد البدلاء في 6 مباراة. سجل أبراهام 26 هدف طوال مشواه مع بريستول سيتي.





في 4 يوليو 2017، وقع أبراهام عقداً لمدة 5 مواسم مع تشيلسي وبعدها تمت إعارته إلى سوانزي سيتي لمدة موسم واحد. خاض أبراهام مع سوانزي سيتي 2240 دقيقة في 39 مباراة في المسابقات المحلية، منهم 21 مباراة كأساسي و18 مباراة كاحتياطي، تم استبدال أبراهام في 8 مباريات وكان حبيسا لمقعد البدلاء في 20 مباراة. سجل أبراهام 8 أهداف طوال مشواه مع سوانزي سيتي.





بعد عودته من الإعارة إلى تشيلسي، أعلن ماوريسيو ساري المدير الفني ليوفنتوس الحالي والذي كان المدير الفني لتشيلسي وقتها تمسكه بأبراهام ولكن في 31 أغسطس 2018 رحل أبراهام إلى استون فيلا لمدة موسم واحد على سبيل الإعارة.





خاض أبراهام مع أستون فيلا 3450 دقيقة في 40 مباراة في مسابقة الدوري خاضهم جميعهم كأساسي، تم استبدال أبراهام في 12 مباراة وسجل 26 هدف لأستون فيلا.





في 2019، عاد أبراهام إلى تشيلسي وتم منحه القميص رقم 9 والذي ارتداه العديد من النجوم أبرزهم هرنان كريسبو ومارك ستين وفرناندو توريس.





خاض أبراهام مع 3609 دقيقة في 53 مباراة في المسابقات المحلية والقارية، منهم 41 مباراة كأساسي و12 مباراة كاحتياطي، تم استبدال أبراهام في 22 مباراة وكان حبيسا لمقعد البدلاء في 17 مباراة. سجل أبراهام 28 هدف طوال مشواه مع البلوز حتى الآن.





* مشواره الدولي





في 2014، انضم أبراهام إلى صفوف منتخب إنجلترا تحت 18 عامًا وظل يتنقل بين صفوف منتخبات الناشئين حتى تم تصعيده للمنتخب الأول عام 2017 وهو في العشرين من عمره ولكن مازال يتم استدعاؤه في منتخبات الناشئين حتى الآن. خاض أبراهام مع جميع منتخبات إنجلترا 1776 دقيقة في 33 مباراة، منهم 18 مباراة كأساسي و15 مباراة كاحتياطي، تم استبدال أبراهام في 10 مباريات وكان حبيسا لمقعد البدلاء في 21 مباراة. سجل أبراهام 12 هدف طوال مشواه مع منتخبات الأسود الثلاثة حتى الآن.







