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نواب ليبيون يطالبون بالتصويت على تحويل السراج للنائب العام

السبت 04/يناير/2020 - 12:52 م
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السراج
السراج
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طالب نواب ليبيون، اليوم السبت، بالتصويت على تحويل رئيس حكومة الوفاق الليبية فايز السراج للنائب العام بتهمة الخيانة، وتفعيل اتفاقيات الدفاع المشترك لصد التدخل التركي.

                                                                                                

واتهم النواب الليبيون، رئيس حكومة الوفاق بالخيانة، كما طالبوا بتحويله للنائب العام بعد توقيعه الاتفاق مع تركيا.

 

وكانت لجنة الخارجية في البرلمان الليبي، قد طالبت بتحرك عربي ودولي لصد التدخل التركي.

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نواب ليبيون تركيا النائب العام البرلمان الليبي اتفاقية مع السراج

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