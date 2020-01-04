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أستراليا.. خدمة الإطفاء الريفية تحذر السلطات بشأن حرائق الغابات

السبت 04/يناير/2020 - 12:50 م
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بوابة الفجر
مـحــمد حســــــــــين
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حذرت خدمة الإطفاء الريفية في نيو ساوث ويلز، اليوم السبت، أن حريق على الساحل كان يولد نظام الطقس الخاص به على بعد 287 كم (178 ميلا) جنوب سيدني.

وقالت خدمة الإطفاء الريفية على وسائل التواصل الاجتماعي: "تشكلت عاصفة رعدية ناجمة عن حريق كوروان على الحافة الشمالية للنار بالقرب من ناورا. هذا وضع خطر جدا. راقبوا الظروف المحيطة بكم واتخذوا الإجراء المناسب".

وأعلن رئيس الوزراء الأسترالي، سكوت موريسون، اليوم السبت، أن كانبرا قررت نشر 3000 جندي من قوات الدفاع الأسترالية للمساعدة في حرائق الغابات.

وقال "موريسون": "سيبحرون بعد ظهر هذا اليوم وسيكونون متواجدين في الخارج من المناطق المتضررة من الحريق بعد ظهر الغد"، كما أوردت وكالة "سبوتنيك".

وأكد "موريسون"، أن عدد القتلى ارتفع إلى 23 شخصًا. كما أعرب عن خالص تعازيه لجميع الأستراليين الذين فقدوا أحباءهم في الحرائق الأخيرة، مضيفًا، أن أكثر من 1500 منزل تم تدميرها.

في وقت سابق، استقبل رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون، بسخط من قبل سكان المناطق المنكوبة بحرائق الغابات، حسبما ذكرت تقارير The Globe and Mail.

أثناء زيارة نيو ساوث ويلز، التي دمرتها حرائق الغابات، واجه سكوت موريسون سكانًا غاضبين قاموا بتوبيخه وإهانته.

خلال موسم حرائق الغابات لهذا العام، تم حرق أكثر من سبعة ملايين فدان من الغابات، مما أدى إلى تدمير الموائل الحيوانية وأنواع النباتات والمنازل في هذه العملية.

وقد أعلنت السلطات الأسترالية، يوم الخميس، إعلان حالة الطوارئ، في ولاية نيو ساوث ويلز بجنوب شرق البلاد.

وتوقع مكتب الأرصاد الجوية، أن تضرب ظروف حرائق أشد سوءاً الولاية اليوم السبت.

وكما توقع أن تصل اليوم السبت موجة حارة عبر القارة من ناحية الغرب إلى الساحل الجنوبي الشرقي، وهو الأمر الذي سيتسبب في هبوب رياح قوية وبلوغ درجات الحرارة حوالي 45 درجة مئوية .

وبدأت حالة الطوارئ، الجمعة وسوف تستمر لمدة 7 أيام، مما يمنح صلاحيات أكبر لمفوض خدمات الإطفاء في المناطق الريفية لمكافحة الحرائق، حسبما قال رئيس وزراء الولاية غلاديس بيريجيكليان.

وأضاف غلاديس بيريجيكليان، أن عمليات الإجلاء القسري ستشمل السكان وإغلاق الطرق وتوجيه الشرطة للقيام ببعض المهام.

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