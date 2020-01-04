توني كروس يحتفل بعيد ميلاده الـ 30 في مباراة خيتافي اليوم

يتم النجم الألماني الدولي توني كروس لاعب فريق ريال مدريد الألماني عامه الثلاثين اليوم السبت 4 يناير، خلال مواجهة فريقه مساء اليوم ضد خيتافي، في الجولة 19 من الدوري الإسباني بملعب كولوسيوم ألفونسو بيريز.

وسيلتحق كروس بكتيبة اللاعبين المخضرمين مع النادي الملكي، والتي تضم سيرجيو راموس قائد الفريق وصاحب الـ 33 عاماً، ومارسيلو صاحب الـ 31 عاماً، ولوكا مودريتش صاحب الـ 34 عاماً، وكريم بنزيما صاحب الـ 32 عاماً، وجاريث بيل صاحب الـ 30 عاماً.





ويعد توني كروس ضمن أفضل وأهم لاعبي العِقد الماضي مع نادي ريال مدريد، منذ إلتحاقه بالنادي الملكي في صيف عام 2014 قادماً من بايرن ميونخ الألماني مقابل 25 مليون يورو.





وكون كروس شراكة حديدية مع الثنائي لوكا مودريتش والبرازيلي كاسيميرو، قادت الميرنيجي للتتويج بثلاثية تاريخية متتالية في بطولة دوري أبطال أوروبا أعوام 2017 و 2018 و 2019، بالإضافة للعديد من الألقاب الأخرى.





كما يحافظ كروس على مكانته في تشكيلة المدرب زين الدين زيدان، بخوضه 21 مباراة من أصل 24 مباراة، هي جملة مباريات ريال مدريد في بطولتي الدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا.