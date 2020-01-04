Advertisements
Advertisements
Advertisements

يوفنتوس يرفض التخلي عن مدافعه رغم إغراءات ليستر ودورتموند

السبت 04/يناير/2020 - 12:45 م
Advertisements
يوفنتوس
يوفنتوس
عبد القادر عرابي
Advertisements

رفض نادي يوفنتوس الإيطالي اليوم، العرض الأول المقدم له من نادي ليستر سيتي، لضم قلب الدفاع الدولي التركي ميري ديمرال.

 

وأشارت صحيفة سكاي سبورت إيطاليا، إلى أن إدارة السيدة العجوز رفضت عرض يقدر بمبلغ 25.5 مليون جنيه إسترليني (ما يقارب 40 مليون يورو) لبيع ديمرال في فترة الإنتقالات الشتوية الجارية.

 

كما أضافت الصحيفة، أن إدارة البيانكونيري رفضت عرضاً آخر من فريق بوروسيا دورتموند الألماني قميته 34 مليون جنيه إسترليني، للتعاقد مع صاحب الـ 21 عاماً.

 

ويريد نادي ليستر سيتي تقوية خط دفاعه، سعياً منه للبقاء في دائرة المنافسة في الدوري الإنجليزي.

 

ويمتلك ليستر ثنائية قوية تتمثل في التركي الآخر سالجار سونسيو وجوني إيفانز قادت الفريق لأن يكون ثاني أقوى خطوط الدفاع في ليفربول، إلا أن الأخير متقدم في السن نسبياً، وقد يقود ديمرال دفاع الفريق في المستقبل.

 

فيما يطمح لوسيان فافر مدرب فريق بوروسيا دورتموند في تقوية خط دفاعه، لمواصلة المنافسة في الدوري الألماني ودوري أبطال أوروبا.

 

وانضم ديمرال مطلع هذا الموسم ليوفنتوس قادماً من ساسولو، لكنه لم يظهر بقميص يوفنتوس سوى في 5 مباريات فقط، بالإضافة لـ 12 مباراة بقميص المنتخب التركي.

 

Advertisements

الكلمات المفتاحية

يوفنتوس ليستر سيتي رياضة الاخبار الرياضية اخبار الرياضة

أخبار تهمك

كهربا مهدد بالإيقاف 4 شهور

منذ ساعتين و 27 دقيقة

عاجل.. حسين الشحات يغيب عن الأهلي أمام إف سي مصر

منذ ساعة و 23 دقيقة

من هو نبيل علي Nabil ali mohamed الذي تحتفل "جوجل" بعيد ميلاده الـ 82؟

منذ يوم

صلاح يغيب عن تشكيلة ليفربول المتوقعة في مواجهة إيفرتون في البريميرليج

منذ حوالي 4 ساعات

3 أخطاء فادحة.. إيقاف حكم مباراة الزمالك وأسوان

منذ ساعة الا ربع

الأرصاد: أمطار الساعات الأولى انتهت ولكن احذروا القادم

منذ أقل من ساعتين

فايلر في ورطة.. الأهلي يفقد نجم الفريق أمام إف سى مصر

منذ حوالي 20 ساعة

نصيحة طبية تحرم فايلر من نجمي الأهلي أمام إف سي مصر

منذ يوم

الأرصاد: درجة الحرارة تصل إلى صفر في هذه المنطقة

منذ حوالي 6 ساعات

أزمة في الأهلي.. وفايلر يتدخل لإخماد ثورة نجم الفريق

منذ ساعتين و 31 دقيقة

صدمة للزمالك.. أول رد من الشباب السعودي على المفاوضات مع ساسي

منذ حوالي 18 ساعة

مفاجأة سارة للأهلي بشأن كهربا

منذ حوالي 4 ساعات

مفاجأة صادمة.. ممثلة شهيرة متهمة بقتل والدتها طعنا بالسكين

منذ يومين

رقم خيالي لساديو ماني مع ليفربول

منذ ساعة الا ربع

تصريح هام من الجيش الإيراني بشأن الرد العسكري على مقتل سليماني

منذ أقل من ساعتين

موقف كهربا من مباراة الأهلي أمام نادي مصر

منذ حوالي 17 ساعة
Advertisements

تصويت

اسرع شبكة انترنت فى مصر 2019 ؟

اسرع شبكة انترنت فى مصر 2019 ؟

الأكثر قراءة
01:09 م

من هو نبيل علي Nabil ali mohamed الذي تحتفل "جوجل" بعيد ميلاده الـ 82؟

الأرصاد: أمطار الساعات الأولى انتهت ولكن احذروا القادم

11:22 ص

صلاح يغيب عن تشكيلة ليفربول المتوقعة في مواجهة إيفرتون في البريميرليج

08:38 ص

تصريح هام من الجيش الإيراني بشأن الرد العسكري على مقتل سليماني

11:21 ص

فايلر في ورطة.. الأهلي يفقد نجم الفريق أمام إف سى مصر

05:17 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: الحكاية الثانية.. عقاب صاحبة الجلالة فى "جنس انفرادي"

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: مانشيتات من السياسة والاقتصاد فى العام الجديد

أحمد شوبير
أحمد شوبير

أحمد شوبير يكتب: أحلام 2020

DMCA.com Protection Status