يوفنتوس يرفض التخلي عن مدافعه رغم إغراءات ليستر ودورتموند

رفض نادي يوفنتوس الإيطالي اليوم، العرض الأول المقدم له من نادي ليستر سيتي، لضم قلب الدفاع الدولي التركي ميري ديمرال.

وأشارت صحيفة سكاي سبورت إيطاليا، إلى أن إدارة السيدة العجوز رفضت عرض يقدر بمبلغ 25.5 مليون جنيه إسترليني (ما يقارب 40 مليون يورو) لبيع ديمرال في فترة الإنتقالات الشتوية الجارية.

كما أضافت الصحيفة، أن إدارة البيانكونيري رفضت عرضاً آخر من فريق بوروسيا دورتموند الألماني قميته 34 مليون جنيه إسترليني، للتعاقد مع صاحب الـ 21 عاماً.

ويريد نادي ليستر سيتي تقوية خط دفاعه، سعياً منه للبقاء في دائرة المنافسة في الدوري الإنجليزي.

ويمتلك ليستر ثنائية قوية تتمثل في التركي الآخر سالجار سونسيو وجوني إيفانز قادت الفريق لأن يكون ثاني أقوى خطوط الدفاع في ليفربول، إلا أن الأخير متقدم في السن نسبياً، وقد يقود ديمرال دفاع الفريق في المستقبل.

فيما يطمح لوسيان فافر مدرب فريق بوروسيا دورتموند في تقوية خط دفاعه، لمواصلة المنافسة في الدوري الألماني ودوري أبطال أوروبا.

وانضم ديمرال مطلع هذا الموسم ليوفنتوس قادماً من ساسولو، لكنه لم يظهر بقميص يوفنتوس سوى في 5 مباريات فقط، بالإضافة لـ 12 مباراة بقميص المنتخب التركي.