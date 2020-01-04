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كل ما تريد معرفته عن رئيس مصلحة الضرائب المتهم بالرشوة وكيفية ضبطه

السبت 04/يناير/2020 - 12:27 م
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رئيس مصلحة الضرائب
رئيس مصلحة الضرائب
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ضبطت الرقابة الإدارية، عبدالعظيم حسين رئيس مصلحة الضرائب واثنين آخرين، في حالة تلبس، ومعهم مبالغ مالية على سبيل الرشوة.

كيف ضبط رئيس مصلحة الضرائب؟

وتتبعت الهيئة، رئيس مصلحة الضرائب عبدالعظيم حسين، حتى تمكنت من ضبطه عقب حصوله على منافع مادية وعينية على سبيل الرشوة من بعض المحاسبين القانونيين المتعاملين مع المصلحة تحت رئاسته.

بدء التحقيقات

وأمرت النيابة العامة بالتحقيق مع رئيس مصلحة الضرائب ومعاونيه، من جانب الجهات الأمنية ومواجهتهم بالتسجيلات والأدلة، وأمر النائب العام نيابة أمن الدولة العليا، بالتحقيق في واقعة ضبط رئيس مصلحة الضرائب متلبساً بأخذ مبالغ مالية على سبيل الرشوة.

من هو رئيس مصلحة الضرائب المتهم بالرشوة؟

تولي عبدالعظيم حسين رئاسة مصلحة الضرائب في الخميس الموافق الـ 13 من ديسمبر 2018 لمدة عام، أو لحين شغل الوظيفة بطريقة التعيين، أيهما أقرب، وصدر قرار بتجديد ندبه في 25 نوفمبر الماضي.

خبراته

يتمتع عبدالعظيم حسين رئيس مصلحة الضرائب المضبوط، بخبرات عالية في مجال الضرائب الذي عمل فيه لأكثر من 20 عامًا.

مناصب شغلها

شغل رئيس مصلحة الضرائب المتهم بالرشوة، العديد من المناصب داخل مصلحة الضرائب، والتي كان آخرها رئاسة مركز كبار الممولين، والذي يرأسه قبل توليه المصلحة.

أعماله ومناصبه

وعمل مديرًا للفحص بمأمورية ضرائب الشركات المساهمة، وانتقل إلى رئاسة الإدارة المركزية لشؤون الدمغة ورسم التنمية، ثم عُين رئيسًا للإدارة المركزية لنماذج الخصم، والإضافة والتحصيل تحت حساب الضريبة بقطاع التحصيل.

انتدابه

وانتدبته المصلحة عام 2017، بوظيفة رئيس مركز كبار الممولين قبل أن ينتدب رئيسا لمصلحة الضرائب في عام 2018.

 


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