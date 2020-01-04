عاجل .. بايرن ميونخ يعلن رسمياً ضم خليفة نوير

أعلن نادي بايرن ميونخ الألماني اليوم السبت رسمياً، التعاقد مع حارس مرمى نادي شالكة الألماني ألكسندر نوبل.









ومن المقرر أن ينضم نوبل لصفوف بايرن ميونخ في الصيف المقبل، بعد الإتفاق مع نادي شالكة على إستكمال الموسم الحالي مع الفريق.









ونشرت شبكة "بيلتشر ريبورت" الخبر نقلاً عن وسائل إعلام ألمانية، دون الكشف عن التفاصيل المادية للصفقة.









وسيصبح بذلك الحارس الشاب، بديل لأسطورة حراسة مرمى الفريق البافاري مانويل نوير في المستقبل.









وارتبط بايرن ميونخ بعدة حراس للتعاقد معهم مستقبلاً، تجهيزاً لمرحلة ما بعد نوير، وأبرزهم حارس أرسنال بيرند لينو وحارس برشلونة مارك أندري تير شتيجن.









يذكر أن بايرن ميونخ يحتل حالياً المركز الثالث في الدوري الألماني، بفارق أربع نقاط خلف كلاً من لايبزج وبوروسيا مونشنجلادباخ، كما يلتقي مع تشيلسي الإنجليزي في دور الـ 16 من بطولة دوري أبطال أوروبا.