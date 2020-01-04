التحقيق في واقعة العثور على جثة مهندس بالجيزة



وكشفت التحقيقات الأولية، أن الزوج متزوج حديثًا ويقطن بالطابق الخامس بعقار بالجيزة، وكان يمر بأزمة نفسية في الفترة الأخيرة، دفعته إلى الانتحار، وتم نقله على المستشفى ولكن كان لفظ أنفاسه الأخيرة.



وتلقت غرفة النجدة بالجيزة، بلاغا يفيد العثور على جثة أحد الأشخاص داخل مسكنه، فانتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وبإجراء التحريات الأولية تبين أن الجثة لمالك الشقة "مهندس" متزوج حديثا، ويقيم بشقة بالطابق الخامس، أصيب بأزمة نفسية فى الآونة الأخيرة، دفعته للانتحار، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

أمرت النيابة العامة، بجنوب الجيزة، بانتداب الطب الشرعي في واقعة العثور على جثة مهندس داخل شقته بمنطقة الجيزة، للتصريح بالدفن والوقوف على ظروف الواقعة وملابساتها، فيما طلبت النيابة التحريات.