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ولي أمر يستغيث: طلاب مدرسة ابتدائية بسوهاج في خطر

السبت 04/يناير/2020 - 12:37 م
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وزير التعليم طارق شوقي
وزير التعليم طارق شوقي
ريم محمود
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تلقت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، شكوى من ولي أمر على الصفحة الرسمية للوزارة على "فيسبوك".

وقال ولي الأمر، في شكوته إن "تلاميذ مدرسة العجمي الابتدائية بإدارة المنشأة التعليمية بمحافظة سوهاج، يعانون يوميًا، من عبور خط سكة حديد، وطريق سريع، وكوبري على ترعة، وخط سريع آخر، بمسافة 2 كيلو يوميًا".

وأضاف "نتمنى نحن ساكني منطقة العجمي وهي منطق ذات طابع ريفي، النظر لبناء مدرسة لهذه المنطقة الفقيرة.. وللعلم كان لهذه القرية مدرسة قديمة مؤجرة، وتم إخلاء تلاميذها منذ عام 2012، وحتى الآن، هم في هذه المعاناة".

وفي هذا السياق، ردت وزارة التربية والتعليم، على ولي الأمر، بإحالة الموضوع للتحقيق، ومعرفة أسباب المشكلة والعمل على حلها.

ولي أمر يستغيث: طلاب مدرسة ابتدائية بسوهاج في خطر
ولي أمر يستغيث: طلاب مدرسة ابتدائية بسوهاج في خطر
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