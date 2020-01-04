Advertisements
Advertisements
Advertisements

تأجيل الطعن على حكم "حظر هدم الكنائس" لجلسة 11 أبريل

السبت 04/يناير/2020 - 12:35 م
Advertisements
بوابة الفجر
هدير حمزة
Advertisements
قررت المحكمة الإدارية العليا الدائرة الخامسة برئاسة المستشار عبد الرحمن سعد نائب رئيس مجلس الدولة، تأجيل الطعن على قرار الحكومة المصرية بحظر هدم كنيسة رشيد المؤيد بحكم القضاء الإداري بالإسكندرية لجلسة ١١ أبريل القادم لاطلاع هيئه الأوقاف القبطية.

وطلبت المحكمة من الحاضر عن البابا توضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية استيفاء طلبات المحكمة ببيان رسمي بتاريخ إنشاء الوقف وتحديد الجهة الواقفة والجهة الموقوف عليها وما يفيد شهر الوقف وصورة رسمية من الأوقاف القبطية بالوقف والإجراءات التي تم اتباعها وبيان قيدها في سجلات هيئة الأوقاف المصرية وبيان ما إذا كان هناك إشراف من هيئة الأوقاف خلال أي فترة من الفترات.

ورفضت المحكمة، أي مرافعات من الجانبين إلا بعد وصول المستندات المطلوبة.

وكانت محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجي نائب رئيس مجلس الدولة قد أصدرت حكما بتأييد قرار الحكومة المصرية بحظر هدم الكنيسة ومنح الكنيسة حصانة المسجد وأن دور العبادة ليست محلا للتصرفات القانونية بين البشر.
Advertisements

أخبار تهمك

عاجل.. حسين الشحات يغيب عن الأهلي أمام إف سي مصر

منذ ساعة و 23 دقيقة

صدمة للزمالك.. أول رد من الشباب السعودي على المفاوضات مع ساسي

منذ حوالي 18 ساعة

رقم خيالي لساديو ماني مع ليفربول

منذ ساعة الا ربع

صلاح يغيب عن تشكيلة ليفربول المتوقعة في مواجهة إيفرتون في البريميرليج

منذ حوالي 4 ساعات

الأرصاد: أمطار الساعات الأولى انتهت ولكن احذروا القادم

منذ أقل من ساعتين

أزمة في الأهلي.. وفايلر يتدخل لإخماد ثورة نجم الفريق

منذ ساعتين و 30 دقيقة

مفاجأة صادمة.. ممثلة شهيرة متهمة بقتل والدتها طعنا بالسكين

منذ يومين

مفاجأة سارة للأهلي بشأن كهربا

منذ حوالي 4 ساعات

نصيحة طبية تحرم فايلر من نجمي الأهلي أمام إف سي مصر

منذ يوم

كهربا مهدد بالإيقاف 4 شهور

منذ ساعتين و 26 دقيقة

من هو نبيل علي Nabil ali mohamed الذي تحتفل "جوجل" بعيد ميلاده الـ 82؟

منذ يوم

3 أخطاء فادحة.. إيقاف حكم مباراة الزمالك وأسوان

منذ 43 دقيقة

تصريح هام من الجيش الإيراني بشأن الرد العسكري على مقتل سليماني

منذ أقل من ساعتين

فايلر في ورطة.. الأهلي يفقد نجم الفريق أمام إف سى مصر

منذ حوالي 20 ساعة

موقف كهربا من مباراة الأهلي أمام نادي مصر

منذ حوالي 17 ساعة

الأرصاد: درجة الحرارة تصل إلى صفر في هذه المنطقة

منذ حوالي 6 ساعات
Advertisements

تصويت

اسرع شبكة انترنت فى مصر 2019 ؟

اسرع شبكة انترنت فى مصر 2019 ؟

الأكثر قراءة
01:09 م

من هو نبيل علي Nabil ali mohamed الذي تحتفل "جوجل" بعيد ميلاده الـ 82؟

الأرصاد: أمطار الساعات الأولى انتهت ولكن احذروا القادم

11:22 ص

صلاح يغيب عن تشكيلة ليفربول المتوقعة في مواجهة إيفرتون في البريميرليج

08:38 ص

تصريح هام من الجيش الإيراني بشأن الرد العسكري على مقتل سليماني

11:21 ص

عاجل.. حسين الشحات يغيب عن الأهلي أمام إف سي مصر

11:37 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: الحكاية الثانية.. عقاب صاحبة الجلالة فى "جنس انفرادي"

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: مانشيتات من السياسة والاقتصاد فى العام الجديد

أحمد شوبير
أحمد شوبير

أحمد شوبير يكتب: أحلام 2020

DMCA.com Protection Status