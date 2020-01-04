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أسعار الخضروات اليوم السبت 4-1-2020 في سوق العبور

السبت 04/يناير/2020 - 12:12 م
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أسعار الخضروات اليوم
أسعار الخضروات اليوم
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شهدت أسعار الخضروات اليوم السبت 4-1-2020 استقرارا لجميع الأصناف وفق الأسعار المقررة فى سوق العبور للجملة، وتشهد أسعار الخضروات والفاكهة حالة من الاستقرار خلال تعاملات اليوم في سوق العبور وجاءت اسعار الخضروات في الاسواق على النحو التالي:

 
سجلت أسعار الطماطم بـ 5 جنيهات، وأن أسعار البطاطس  انخفضت لتتراوح بين 3- 5 جنيهات، فيما انخفضت  أسعار الفاصوليا لتتراوح بين 4-7 بدلا من  5-9 جنيهات، وانخفض سعر البصل ليسجل 2.5 – 5.5 جنيه بدلا من 2.5 - 6 جنيهات، فيما سجلت أسعار الباذنجان البلدى بين 2-3جنيهات، والباذنجان الرومى سعر الكيلو ما بين 2-3جنيهات، بينما تراوح سعر الكوسة 5-8جنيهات للكيلو، والخيار ما بين 3 – 6 جنيهات للكيلو، وسعر القلقاس 4-7 جنيهات، والثوم بين 7-11 جنيها، والملوخية بين 4-5 جنيهات، البسلة من 14-20 جنيها.

أسعار الخضروات اليوم السبت 4-1-2020

تراوح سعر كيلو الفلفل الرومي البلدي ما بين 3 إلى 6 جنيهات .

تراوح سعر كيلو الفلفل الحامي البلدي ما بين 2.5 إلي 4.5 جنيه.

تراوح سعر كيلو  الملوخية ما بين 4 إلي 6 جنيهات.

تراوح سعر كيلو الخيار البلدي ما بين 4 و6 جنيهات.

تراوح سعر كيلو القلقاس ما بين 4 إلي 7 جنيهات.

أسعار الفاكهة اليوم في سوق العبور

تراوح سعر كيلو البرتقال البلدي ما بين 1.5 جنيه إلي 3 جنيهات .

تراوح سعر كيلو البرتقال السكري ما بين 2 جنيه إلي 3 جنيهات .

تراوح سعر كيلو البرتقال أبو سرة ما بين 2 جنيه إلي 4 جنيهات .

تراوح سعر كيلو اليوسفي ما بين 1.5 جنيه إلي 4 جنيهات.

تراوح سعر كيلو الجوافة ما بين 5 إلي 7 جنيهات.

تراوح سعر كيلو الرمان ما بين 4 إلي 9 جنيهات.

تراوح سعر كيلو الليمون البلدي ما بين 7 جنيهات إلي11 جنيها.

وأضاف نائب رئيس شعبة الخضروات و الفاكهة  بالغرفة التجارية بالقاهرة أن أسعار البطاطا تراوحت بين 2- 4 جنيهات، والسبانخ بين 4-5 جنيهات، بينما استقر سعر اللفت 1- 1.5 جنيه، والبنجر تراوح سعره بين 2- 4 جنيه فى حين تراوح سعر القثاء بين 2- 3 جنيهات بينما تراوحت أسعار الكرنب بجميع أصنافه بين 2 – 5 جنيهات.


جدير بالذكر، أن شعبة الخضروات والفاكهة بالغرفة التجارية بالقاهرة أعلنت فى وقت سابق أن أسعار الخضروات والفاكهة شهدت انخفاضا هذا الموسم بنسب متفاوتة بين كل صنف من الأصناف، حيث تراوحت نسبة الانخفاض عن العام الماضى بين 30-50%.

 
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