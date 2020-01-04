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«شووت» NOW مشاهدة مباراة ريال مدريد وخيتافي يلا شوت بث مباشر LIVE كورة ستار YALLAKORA

السبت 04/يناير/2020 - 12:27 م
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بوابة الفجر
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ويدخل المدرب الفرنسي زين الدين زيدان هذه المباراة القادمة أمام مضيفه فريق خيتافي بتشكيلة من المتوقع أن تكون كالتالي: تيبو كورتوا / داني كارفاخال / رافاييل فاران / ناتشو فيرنانديز / فيرلاند ميندي / كارلوس كاسيميرو / توني كروس / فالفيردي / فرانشيسكو إيسكو / جاريث بيل / كريم بنزيمة.

ويتواجد فريق ريال مدريد في الوقت الحالي في المركز الثاني في جدول ترتيب بطولة الدوري الإسباني لكرة القدم، حيث نجح فريق ريال مدريد في حصد 37 نقطة في رصيده بعدما خاض 18 جولة من بطولة الدوري الإسباني لكرة القدم.  

آخر إِستعدادات خيتافي قبل ملاقاة ريال مدريد في الدوري الإسباني لكرة القدم السبت:يلا شوت مشاهدة بث مباشر مباراة ريال مدريد ضد خيتافي

مباراة ريال مدريد وخيتافي بث مباشر، وسوف يدخل فريق خيتافي مباراته المقبلة أمام ضيفه فريق ريال مدريد، وهو لم يعرف طعم الخسارة على الإطلاق سوى في مباراة واحدة فقط لا غير من أصل آخر 5 مباريات خاضها في الفترة الماضية، وفي مقابل ذلك نجح فريق خيتافي في تحقيق الانتصار في أربع مباريات أخرى، بينما لم يسقط فريق خيتافي في فخ التعادل في أي مباراة سابقة على الإطلاق.
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