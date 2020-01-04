«شووت» NOW مشاهدة مباراة ريال مدريد وخيتافي يلا شوت بث مباشر LIVE كورة ستار YALLAKORA

ويدخل المدرب الفرنسي زين الدين زيدان هذه المباراة القادمة أمام مضيفه فريق خيتافي بتشكيلة من المتوقع أن تكون كالتالي: تيبو كورتوا / داني كارفاخال / رافاييل فاران / ناتشو فيرنانديز / فيرلاند ميندي / كارلوس كاسيميرو / توني كروس / فالفيردي / فرانشيسكو إيسكو / جاريث بيل / كريم بنزيمة.





ويتواجد فريق ريال مدريد في الوقت الحالي في المركز الثاني في جدول ترتيب بطولة الدوري الإسباني لكرة القدم، حيث نجح فريق ريال مدريد في حصد 37 نقطة في رصيده بعدما خاض 18 جولة من بطولة الدوري الإسباني لكرة القدم.



