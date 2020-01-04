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ضبط 62 ألف قطعة مستلزمات طبية مجهولة المصدر

السبت 04/يناير/2020 - 12:30 م
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بوابة الفجر
هبة عبد الحفيظ
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تمكنت الإدارة العامة لمباحث التموين بمديرية أمن القاهرة، من ضبط مسئول عن مخزن مستلزمات طبية كائن بدائرة قسم شرطة السلام أول، وذلك لإدارته المخزن "بدون ترخيص" وحيازته كميات كبيرة من المستلزمات الطبية ومستحضرات التجميل مجهولة المصدر، وغير مصحوبة بأي مستندات تدل على مصدرها، بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وعثر بداخل المخزن على 62،940 قطعة مستلزمات متنوعة، وجميعها مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها.

وبمواجهته اعترف بإدارته المخزن بدون ترخيص، وحيازته للمضبوطات بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
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