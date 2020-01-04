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«يلا شوت» real madred مشاهدة مباراة ريال مدريد وخيتافي بث مباشر KORA LIVE كورة جول رابط ماتش ريال مدريد وخيتافي اليوم

السبت 04/يناير/2020 - 12:20 م
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بوابة الفجر
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تابع لايف مباراة ريال مدريد وخيتافي مباشر، حيث يدخل فريق ريال مدريد مباراته المقبلة أمام مضيفه فريق خيتافي، وهو لم يعرف طعم الخسارة على الإطلاق في آخر 5 مباريات خاضها في الفترة الماضية، وفي مقابل ذلك نجح فريق ريال مدريد في تحقيق الانتصار في مباراتين فقط لا غير، بينما سقط فريق ريال مدريد في فخ التعادل في 3 مباريات أخرى.


ومن الناحية التهديفية في آخر 5 مباريات خاضها فريق ريال مدريد في الفترة الماضية، نجح فريق ريال مدريد في تسجيل ستة أهداف في شباك منافسيه، وفي مقابل ذلك استقبلت شباك فريق ريال مدريد هدفين فقط لا غير في مرماه.وسقط فريق ريال مدريد في فخ التعادل السلبي بدون أهداف في مباراته الماضية أمام ضيفه فريق أتلتيك بيلباو ضمن فعاليات بطولة الدوري الإسباني لكرة القدم، وذلك في المباراة التي جمعت بين الفريقين على أرضية ملعب سانتياغو بيرنابيو بالعاصمة الإسبانية مدريد.
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