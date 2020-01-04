«يلا شوت» real madred مشاهدة مباراة ريال مدريد وخيتافي بث مباشر KORA LIVE كورة جول رابط ماتش ريال مدريد وخيتافي اليوم

تابع لايف مباراة ريال مدريد وخيتافي مباشر، حيث يدخل فريق ريال مدريد مباراته المقبلة أمام مضيفه فريق خيتافي، وهو لم يعرف طعم الخسارة على الإطلاق في آخر 5 مباريات خاضها في الفترة الماضية، وفي مقابل ذلك نجح فريق ريال مدريد في تحقيق الانتصار في مباراتين فقط لا غير، بينما سقط فريق ريال مدريد في فخ التعادل في 3 مباريات أخرى.







