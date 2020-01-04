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نجوم هوليوود يستعدون لحفل الـ Golden Globe 2020

السبت 04/يناير/2020 - 12:25 م
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بوابة الفجر
مرنا مجدي
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نحن على بعد أيام فقط من بداية موسم الجوائز Golden Globe 2020، وإذا كنت من عشاق ثقافة البوب، فهناك الكثير من الأسباب التي تجعلك متحمسًا لعطلة نهاية الأسبوع.

بدءًا من أزياء السجادة الحمراء والحفلات المرصعة بالنجوم، وحتى خطب القبول الملهمة وشمل المفاجآت، ستكون الأيام القليلة المقبلة مليئة ببهجة هوليوود والاحتفال بها. لحسن الحظ بالنسبة لك فإن E News تحتفظ بعلامات تبويب على جميع النجوم الكبيرة أثناء استعدادهم للبث المباشر.

بالنسبة للمضيف ريكي جيرفيس، وصل إلى فندق بيفرلي هيلتون لطرح السجادة الحمراء قبل الانتهاء من نكاته. أما بالنسبة إلى ديلان بروسنان وباريس بروسنان، اللتين تم تصنيفهما مؤخرًا على أنهما سفراء غولدن غلوب لعام 2020، فقد كانا على استعداد ليوم معاينة جوائز Golden Globe.

وقبل أن تصل ليلة الأحد رسميًا، يختلط أكبر نجوم هوليود مع أصدقائهم في أحداث مختلفة في جميع أنحاء المدينة. بالإضافة إلى ذلك، يقدم المصممون وأعضاء فرقة المهووسون وراء الكواليس ما يلزم لاستعداد واحد من أكبر عروض العام.

نحن نجمع أفضل لحظات طوال عطلة نهاية الأسبوع في الصور التالية:

تشارليز ثيرون

صاحت الممثلة مازحة على إنستجرام "مايل هاي كلوب" وهي تتوهج على متن طائرة.

جينيفر لوبيز

أشاد مصمّم الأزياء روب زانجاردي بمظهر جينيفر لوبيز نجمة 2020 التي تسبق بطولة Hustlers.

سينثيا إريفو

وصف جيسون بولدن، مساعد جيه إس إن ستوديو، الممثلة بأنها "باربي" في حدث قبل أيام من.Golden Globe 2020


ديلان بروسنان، بيرس بروسنان وباريس بروسنان

ينضم ممثل هوليوود إلى أبنائه، الذين سيكونون سفراء غولدن غلوب لعام 2020، ليوم معاينة في فندق بيفرلي هيلتون.


ريكي جيرفيس

يقدم مضيف المساء السجادة الحمراء في فندق بيفرلي هيلتون.

جانيت موك

شارك الكاتب والمخرج في إنستجرام قبل أن تبدأ عطلة نهاية أسبوع مزدحمة "هناك حاجة ماسة إلى البحث والتطوير".


رين فينيكس

يشيد شقيق خواكين فينيكس بقائمة Golden Globes لعام 2020 والتي ستكون الآن قائمة على الكوكب بنسبة 100٪.
نجوم هوليوود يستعدون لحفل الـ Golden Globe 2020
نجوم هوليوود يستعدون لحفل الـ Golden Globe 2020
نجوم هوليوود يستعدون لحفل الـ Golden Globe 2020
نجوم هوليوود يستعدون لحفل الـ Golden Globe 2020
نجوم هوليوود يستعدون لحفل الـ Golden Globe 2020
نجوم هوليوود يستعدون لحفل الـ Golden Globe 2020
نجوم هوليوود يستعدون لحفل الـ Golden Globe 2020
نجوم هوليوود يستعدون لحفل الـ Golden Globe 2020
نجوم هوليوود يستعدون لحفل الـ Golden Globe 2020
نجوم هوليوود يستعدون لحفل الـ Golden Globe 2020
نجوم هوليوود يستعدون لحفل الـ Golden Globe 2020
نجوم هوليوود يستعدون لحفل الـ Golden Globe 2020
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الكلمات المفتاحية

مشاهير الفجر الفني العام 2020 الروب Golden Globe 2020

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