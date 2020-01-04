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أصالة تروج لحفلها الخيري الخاص بمرضي أورام الثدي

السبت 04/يناير/2020 - 12:22 م
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بوابة الفجر
رانيا ماهر
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تستعد الفنانة السورية أصالة، للحفل الغنائي، السنوي الخيري الذي ستقيمة "المؤسسة العلمية لمرضي أورام الثدي والنساء BGICS"، والذي سيقام بأحد فنادق مصر الجديده تحت شعار "بعشق حياتي"، يوم 10 يناير الجاري،

ونشرت الفنانه أصاله، بوستر الحفل عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات ”إنستجرام"، وعلقت علية قائله:" سنغنّي معاً للحبّ الّذي يسمو كلّما زاد الألمّ ولايخفتّ ، سنغنّي للأمل الّذي يجعل من المرأة جيشاً يحارب الضعف يحارب المرض يحارب اليأس ، في دعوة أفخر بها من المؤسّسه العلميّه لمرضى أورام الثدي والنساء بي جي آي سي اس ، في حفل عنوانه (بعشق حياتي) ، لنساند وندعم هذه الحملة الإنسانيّه".

وتابعت أصاله:"ونجعل من الوقت الّذي سنكون فيه معاً ، دواء طيّباً للرّوح الّتي نحتاج أنّ نداويها بأغانينا ، بأحاديثنا ، لنجعل من الشتاء ربيعاً دافئاً مُزهراً ورديّاً ، حين نُمسك يداً بيدّ ، ونكون معاً لمحاربة الألمّ ونسمو بالأملّ يوم الجمعة ١٠ يناير".

وقسمت شركة سكاي فيجين المنظمة للحفل أسعار تذاكر الحفل، إلى 3 فئات، وهي 850 ، 1500، و2000 جنيهًا، على أن يتم الحجز من خلال تيكيت مارشيه.

يُشار أن آخر ألبومات أصاله الغنائية هو ألبوم" فى قربك"، واحتوى الألبوم على عشر أغاني، هم:"في قربك،حيطة صد، جدًا جدًا،حاجة متخصكش،جابوا سيرته،نكتة بايخة مبقاش سر، حالة كركبة، يوم يومين، سابوك

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