Advertisements
Advertisements
Advertisements

نيكي بيلا تدخل في علاقة رسمية مع رجل أحلامها

السبت 04/يناير/2020 - 12:20 م
Advertisements
بوابة الفجر
مرنا مجدي
Advertisements

كشفت نجمة توتال بيلاس نيكي بيلا، أنها مخطوبة لصديقها أرتيم تشيجينتسيف، مع أحد أفضل إعلانات إنستجرام لعام 2020.

كتبت بيلا على إنستجرام: "متحمسة لعام 2020 والعقد التالي معك أرتيم، لقد وافقت على خطبتنا في فرنسا في نوفمبر، نحن قد حاولنا أن نبقيها سرًا، ولكنني أردت حقًا أن نشاركنا في الإثارة للسنة الجديدة".

وفي إعلان إنستجرام الخاص به، شكر أرتيم نيكي على مجيئها إلى حياته ووافقت على خطبتهم. وقال: "أنت أفضل شيء حدث لي على الإطلاق، متحمس جدًا لما سيأتي، أنا أحبك أكثر من أي شيء، وشكرًا لك لموافقتك".

جنبًا إلى جنب مع تصريحاتهم، تبادل الزوجان صور الاقتراح الرومانسي الذي بدا أنه جرى في قاعة رقص مغطاة بالورود الحمراء.

إن ارتباط نيكي وأرتيم ليس مفاجئًا تمامًا، بالنظر إلى كيف بدا الزوج في الحب أثناء قضاء عطلة في فرنسا. طوال فترة بقائهم في الدولة الأوروبية، تمطر الثنائي بأسئلة حول متى ستتم خطبتهم، خاصة بعد مقابلة نيكي مع والدي أرتيم، شاركت النجمة: "إنهم أحلى ناس في العالم بشكل عام، قال والدا آرتيم إنهم يحبونني كثيرًا، وهو أمر رائع".

بالإضافة إلى ذلك، يبدو أن والدا أرتيم حريصان على إنجاب أطفال، وكشفت نيكي أن والديه كانا يسألان إذا كانا يفكران في إنجاب أطفال في أي وقت قريب. وقالت: "سأل والده والدته حتى يتسنى لأمه أن تسأل أرتيم عندما كنا ننجب أطفالًا، ولقد بدأت أفكر، هل هذا لأنني كبرت؟ هل غوغل تأعلم أنني سأكون في السادسة والثلاثين من العمر في نوفمبر، وهو كذلك."

إذا كان والدا أرتيم جانبًا، فلا يبدو أنها هي آرتيم في عجلة من أمرها للحمل أو اتمام الزواج. في أكتوبر أخبرت نيكي E News أنها تجد "فكرة الزواج وإنجاب أطفال مخيفة قليلًا في الوقت الحالي".

ثم مرة أخرى، قالت نيكي إنها "لم تتوقع أبدًا" حدوث أي شيء رومانسي بينها وبين أرتيم عندما كانا يتنافسان في برنامج "DWTS"، نيكي قالت بعد تاريخها الأول إنها "لا تستطيع التوقف عن التفكير فيه وتلك القبلة".

ومن المؤكد أن أرتيم فاز على بري بيلا وبقية أفراد أسرته المتماسكة. في الواقع قالت بري إنها كانت تعارض نوعًا ما من ارتباط نيكي وأرتيم حيث كان لا يزال لديها بعض الأمل في خطيبها السابق جون سينا. وأوضحت "حسنًا أنا عنيدة، لكنني كنت دائمًا مع جون سينا، ​​وكنت لا أزال أتمنى لهن أن يكملان، لذلك لم أكن أريد الاستسلام لأرتيم لأنني ما زلت لدي أمل، حسنًا ربما يكون هذا الرجل جادًا بالنسبة لها".

في حين أن جون ونيكي شاركا شيئًا مميزًا، إلا أن نيكي قالت في السابق إن علاقتها بأرتيم أفضل لأنها "أول شخص أكون معه أشعر أنني أستطيع أن أكون نيكول ولا أخشى أبدًا من أنه سيتركني من أجله".

وقالت: "كلنا لدينا بعض الجنون فينا، وهو يحب جنوني".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

نيكي مشاهير زواج خطبة الفجر الفني العام 2020 الروب أرتيم

أخبار تهمك

نصيحة طبية تحرم فايلر من نجمي الأهلي أمام إف سي مصر

منذ يوم

أزمة في الأهلي.. وفايلر يتدخل لإخماد ثورة نجم الفريق

منذ ساعتين و 26 دقيقة

مفاجأة سارة للأهلي بشأن كهربا

منذ حوالي 4 ساعات

الأرصاد: أمطار الساعات الأولى انتهت ولكن احذروا القادم

منذ ساعة و نصف

كهربا مهدد بالإيقاف 4 شهور

منذ ساعتين و 22 دقيقة

من هو نبيل علي Nabil ali mohamed الذي تحتفل "جوجل" بعيد ميلاده الـ 82؟

منذ يوم

مفاجأة صادمة.. ممثلة شهيرة متهمة بقتل والدتها طعنا بالسكين

منذ يومين

عاجل.. حسين الشحات يغيب عن الأهلي أمام إف سي مصر

منذ ساعة و 19 دقيقة

الأرصاد: درجة الحرارة تصل إلى صفر في هذه المنطقة

منذ حوالي 6 ساعات

فايلر في ورطة.. الأهلي يفقد نجم الفريق أمام إف سى مصر

منذ حوالي 20 ساعة

رقم خيالي لساديو ماني مع ليفربول

منذ 41 دقيقة

صلاح يغيب عن تشكيلة ليفربول المتوقعة في مواجهة إيفرتون في البريميرليج

منذ حوالي 4 ساعات

3 أخطاء فادحة.. إيقاف حكم مباراة الزمالك وأسوان

منذ 39 دقيقة

صدمة للزمالك.. أول رد من الشباب السعودي على المفاوضات مع ساسي

منذ حوالي 18 ساعة

موقف كهربا من مباراة الأهلي أمام نادي مصر

منذ حوالي 17 ساعة

تصريح هام من الجيش الإيراني بشأن الرد العسكري على مقتل سليماني

منذ ساعة و نصف

موضوعات متعلقة

بريانكا شوبرا ونيك جوناس يحتفلان بارتباطهما بحفل ما قبل الخطبة (صور)

الظهور الأول لبريانكا تشوبرا عقب خطبتها رسميا من نيك جوناس

جيمس فان دير بيك يبكي.. ويكشف عن معاناة زوجته من الإجهاض

كل ما لم تراه على الشاشة في حفل AMAs 2019 (صور)

نيك جوناس وبريانكا شوبرا يحتفلان بمرور عام على زواجهم

الأميرة بياتريس تقيم حفل خطبتها بحضور النجوم

Advertisements

تصويت

اسرع شبكة انترنت فى مصر 2019 ؟

اسرع شبكة انترنت فى مصر 2019 ؟

الأكثر قراءة
01:09 م

من هو نبيل علي Nabil ali mohamed الذي تحتفل "جوجل" بعيد ميلاده الـ 82؟

الأرصاد: أمطار الساعات الأولى انتهت ولكن احذروا القادم

11:22 ص

صلاح يغيب عن تشكيلة ليفربول المتوقعة في مواجهة إيفرتون في البريميرليج

08:38 ص

تصريح هام من الجيش الإيراني بشأن الرد العسكري على مقتل سليماني

11:21 ص

عاجل.. حسين الشحات يغيب عن الأهلي أمام إف سي مصر

11:37 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: الحكاية الثانية.. عقاب صاحبة الجلالة فى "جنس انفرادي"

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: مانشيتات من السياسة والاقتصاد فى العام الجديد

أحمد شوبير
أحمد شوبير

أحمد شوبير يكتب: أحلام 2020

DMCA.com Protection Status