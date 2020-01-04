نيكي بيلا تدخل في علاقة رسمية مع رجل أحلامها



كشفت نجمة توتال بيلاس نيكي بيلا، أنها مخطوبة لصديقها أرتيم تشيجينتسيف، مع أحد أفضل إعلانات إنستجرام لعام 2020.



كتبت بيلا على إنستجرام: "متحمسة لعام 2020 والعقد التالي معك أرتيم، لقد وافقت على خطبتنا في فرنسا في نوفمبر، نحن قد حاولنا أن نبقيها سرًا، ولكنني أردت حقًا أن نشاركنا في الإثارة للسنة الجديدة".



وفي إعلان إنستجرام الخاص به، شكر أرتيم نيكي على مجيئها إلى حياته ووافقت على خطبتهم. وقال: "أنت أفضل شيء حدث لي على الإطلاق، متحمس جدًا لما سيأتي، أنا أحبك أكثر من أي شيء، وشكرًا لك لموافقتك".



جنبًا إلى جنب مع تصريحاتهم، تبادل الزوجان صور الاقتراح الرومانسي الذي بدا أنه جرى في قاعة رقص مغطاة بالورود الحمراء.



إن ارتباط نيكي وأرتيم ليس مفاجئًا تمامًا، بالنظر إلى كيف بدا الزوج في الحب أثناء قضاء عطلة في فرنسا. طوال فترة بقائهم في الدولة الأوروبية، تمطر الثنائي بأسئلة حول متى ستتم خطبتهم، خاصة بعد مقابلة نيكي مع والدي أرتيم، شاركت النجمة: "إنهم أحلى ناس في العالم بشكل عام، قال والدا آرتيم إنهم يحبونني كثيرًا، وهو أمر رائع".



بالإضافة إلى ذلك، يبدو أن والدا أرتيم حريصان على إنجاب أطفال، وكشفت نيكي أن والديه كانا يسألان إذا كانا يفكران في إنجاب أطفال في أي وقت قريب. وقالت: "سأل والده والدته حتى يتسنى لأمه أن تسأل أرتيم عندما كنا ننجب أطفالًا، ولقد بدأت أفكر، هل هذا لأنني كبرت؟ هل غوغل تأعلم أنني سأكون في السادسة والثلاثين من العمر في نوفمبر، وهو كذلك."



إذا كان والدا أرتيم جانبًا، فلا يبدو أنها هي آرتيم في عجلة من أمرها للحمل أو اتمام الزواج. في أكتوبر أخبرت نيكي E News أنها تجد "فكرة الزواج وإنجاب أطفال مخيفة قليلًا في الوقت الحالي".



ثم مرة أخرى، قالت نيكي إنها "لم تتوقع أبدًا" حدوث أي شيء رومانسي بينها وبين أرتيم عندما كانا يتنافسان في برنامج "DWTS"، نيكي قالت بعد تاريخها الأول إنها "لا تستطيع التوقف عن التفكير فيه وتلك القبلة".



ومن المؤكد أن أرتيم فاز على بري بيلا وبقية أفراد أسرته المتماسكة. في الواقع قالت بري إنها كانت تعارض نوعًا ما من ارتباط نيكي وأرتيم حيث كان لا يزال لديها بعض الأمل في خطيبها السابق جون سينا. وأوضحت "حسنًا أنا عنيدة، لكنني كنت دائمًا مع جون سينا، ​​وكنت لا أزال أتمنى لهن أن يكملان، لذلك لم أكن أريد الاستسلام لأرتيم لأنني ما زلت لدي أمل، حسنًا ربما يكون هذا الرجل جادًا بالنسبة لها".



في حين أن جون ونيكي شاركا شيئًا مميزًا، إلا أن نيكي قالت في السابق إن علاقتها بأرتيم أفضل لأنها "أول شخص أكون معه أشعر أنني أستطيع أن أكون نيكول ولا أخشى أبدًا من أنه سيتركني من أجله".



وقالت: "كلنا لدينا بعض الجنون فينا، وهو يحب جنوني".