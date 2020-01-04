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سقوط عصابة سرقة عملاء البنوك في القاهرة

السبت 04/يناير/2020 - 12:18 م
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بوابة الفجر
هبة عبد الحفيظ
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ألقت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، القبض على شخصين لسرقتهما مبلغا ماليا من أحد المواطنين عقب خروجه من البنك بالبساتين.

وتبلغ لقسم شرطة الزيتون من محاسب بشركة مولدات كهرباء بأنه عقب قيامه بصرف مبلغ 65 ألف جنيه من أحد البنوك بدائرة القسم، وأثناء سيره فوجئ بشخصين يستقلان دراجة نارية "بدون لوحات معدنية" قام أحدهما بخطف مظروف بداخله المبلغ المالي وفر هاربًا.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة اثنين من العناصر الإجرامية "لهما معلومات جنائية".

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه بأسلوب "التتبع والخطف"، باستخدام دراجة نارية "بدون لوحات معدنية" ملك وقيادة أحدهما ضُبطت بإرشاده.

وكما تم بإرشادهما ضبط مبلغ (36 ألف جنيه "من متحصلات الواقعة") بمسكنهما، وأقرا بإنفاقهما باقي المبلغ المستولى على متطلباتهما الشخصية.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
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