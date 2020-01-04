3 أخطاء فادحة.. إيقاف حكم مباراة الزمالك وأسوان

استقرت لجنة الحكام الرئيسية باتحاد الكرة على إيقاف طارق سامي حكم مباراة الزمالك وأسوان والتي انتهت بفوز القلعة البيضاء بهدفين دون رد يوم الخميس الماضي.

وجاءت عقوبة لجنة الحكام لطارق سامي على خلفية أخطائه الفادحة في مواجهة الزمالك وأسوان والتي شهدت حالات تحكيمية مثيرة للجدل.

وجاء قرار إيقاف الحكم طارق سامي لعدة أمور أهمها:

عدم احتساب ركلة جزاء واضحة للزمالك في الشوط الأول

عدم قيامه بإشهار البطاقة الحمراء في وجه لاعب أسوان بعد انفراد يوسف أوباما بالمرمى

عدم تطبيق اللائحة بعد طرد طارق حامد لاعب الزمالك واستمرار اللعب قبل أن يخرج من الملعب.

ويستعد الزمالك لمواجهة طنطا غدا الأحد على ملعب الأخير ضمن منافسات الجولة الثانية عشر من الدوري المصري الممتاز.