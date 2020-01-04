Advertisements
Advertisements
Advertisements

زوي ديوتش تتحدث عن كواليس أول دور لها في مشوارها الفني

السبت 04/يناير/2020 - 12:18 م
Advertisements
بوابة الفجر
مرنا مجدي
Advertisements
مرة أخرى، عندما كانت زوي ديوتش ممثلة غير معروفة تبحث عن استراحة كبيرة لها، بدأت بدايتها في هوليوود بدور صغير في العرض الأصلي لقناة ديزني The Suite Life on Deck. قام العرض بنجميه التوأم ديلان سبروس وكول سبروس، وتم اختيار زوي كصديقة لشخصية ديلان.

سيكون أي شخص متوترًا بسبب أول دور رئيسي له على الشاشة أمام قلب مراهق ناجح جدًا، ولم تكن زوي محصنة من الخوف. وتحدثت مع مجلة W عن التجربة المرحة.

شاركت زوي حياتها المهنية مع W: "كنت في الثالثة من عمري عندما قررت أنني أريد أن أكون ممثلة، كنت حقًا أدخل في قصص باربي وانفصالها عن كين، لكن والدي كانا مترددين للغاية في السماح لي وأنا أبلغ من العمر 3 سنوات باحتراف. وأخيرًا سمحوا لي بالمحاولة من أجل جزء من مسرحية هزلية ديزني بعنوان The Suite Life on Deck. لقد لعبت دور حبيبة زاك، وكان يقوم بدور "زاك" ديلان سبروس".

أوضحت زوي عن الدور: "لقد كانت تجربة مثيرة للأعصاب، كان لدي تعرق تحت الإبط، وكانوا يضعونني في هذه القمصان الضيقة، كانت لدينا أشرطة أمام جمهور حي، وسيكون هناك خمسة أشخاص يحاولون تجفيف الشعر. وكان العرض رائعًا بخلاف العرق".

انتقلت زوي إلى الأمام بعد بضع سنوات، وأصبحت زوي ببطء واحدة من الممثلات في هوليوود. لا سيما بفضل دورها البارز في الكوميديا ​​الرومانسية لـ نتفليكس "Set It Up" إلى جانب Glen Powell
Advertisements

الكلمات المفتاحية

مشاهير زوي ديوتش زوي الفجر الفني W

أخبار تهمك

3 أخطاء فادحة.. إيقاف حكم مباراة الزمالك وأسوان

منذ 42 دقيقة

فايلر في ورطة.. الأهلي يفقد نجم الفريق أمام إف سى مصر

منذ حوالي 20 ساعة

الأرصاد: أمطار الساعات الأولى انتهت ولكن احذروا القادم

منذ أقل من ساعتين

صدمة للزمالك.. أول رد من الشباب السعودي على المفاوضات مع ساسي

منذ حوالي 18 ساعة

صلاح يغيب عن تشكيلة ليفربول المتوقعة في مواجهة إيفرتون في البريميرليج

منذ حوالي 4 ساعات

من هو نبيل علي Nabil ali mohamed الذي تحتفل "جوجل" بعيد ميلاده الـ 82؟

منذ يوم

الأرصاد: درجة الحرارة تصل إلى صفر في هذه المنطقة

منذ حوالي 6 ساعات

أزمة في الأهلي.. وفايلر يتدخل لإخماد ثورة نجم الفريق

منذ ساعتين و 29 دقيقة

موقف كهربا من مباراة الأهلي أمام نادي مصر

منذ حوالي 17 ساعة

نصيحة طبية تحرم فايلر من نجمي الأهلي أمام إف سي مصر

منذ يوم

تصريح هام من الجيش الإيراني بشأن الرد العسكري على مقتل سليماني

منذ أقل من ساعتين

رقم خيالي لساديو ماني مع ليفربول

منذ ساعة الا ربع

مفاجأة سارة للأهلي بشأن كهربا

منذ حوالي 4 ساعات

كهربا مهدد بالإيقاف 4 شهور

منذ ساعتين و 25 دقيقة

مفاجأة صادمة.. ممثلة شهيرة متهمة بقتل والدتها طعنا بالسكين

منذ يومين

عاجل.. حسين الشحات يغيب عن الأهلي أمام إف سي مصر

منذ ساعة و 21 دقيقة

موضوعات متعلقة

ديزني تكشف عن الممثلة المختارة لدور النسخة الحية من The Little Mermaid

جريتا جاروي المرشحة الأبرز لإخراج فيلم "باربي"

زوي ديشانيل تشارك في افتتاح العرض الخاص لفيلم Good Boys

لوسي بوينتون تحتفل بالعرض الخاص لـ"The Politician" بلوس أنجلوس

رامي مالك يشارك لوسي بيونتون في الاحتفال بالعرض الخاص لمسلسلها الجديد بنيويورك

رامي مالك يتلقى قبلة من ابنة ميرل ستريب في عرض الموسم الأخير من Mr. Robot

Advertisements

تصويت

اسرع شبكة انترنت فى مصر 2019 ؟

اسرع شبكة انترنت فى مصر 2019 ؟

الأكثر قراءة
01:09 م

من هو نبيل علي Nabil ali mohamed الذي تحتفل "جوجل" بعيد ميلاده الـ 82؟

الأرصاد: أمطار الساعات الأولى انتهت ولكن احذروا القادم

11:22 ص

صلاح يغيب عن تشكيلة ليفربول المتوقعة في مواجهة إيفرتون في البريميرليج

08:38 ص

تصريح هام من الجيش الإيراني بشأن الرد العسكري على مقتل سليماني

11:21 ص

عاجل.. حسين الشحات يغيب عن الأهلي أمام إف سي مصر

11:37 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: الحكاية الثانية.. عقاب صاحبة الجلالة فى "جنس انفرادي"

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: مانشيتات من السياسة والاقتصاد فى العام الجديد

أحمد شوبير
أحمد شوبير

أحمد شوبير يكتب: أحلام 2020

DMCA.com Protection Status