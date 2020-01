زوي ديوتش تتحدث عن كواليس أول دور لها في مشوارها الفني

مرة أخرى، عندما كانت زوي ديوتش ممثلة غير معروفة تبحث عن استراحة كبيرة لها، بدأت بدايتها في هوليوود بدور صغير في العرض الأصلي لقناة ديزني The Suite Life on Deck. قام العرض بنجميه التوأم ديلان سبروس وكول سبروس، وتم اختيار زوي كصديقة لشخصية ديلان.



سيكون أي شخص متوترًا بسبب أول دور رئيسي له على الشاشة أمام قلب مراهق ناجح جدًا، ولم تكن زوي محصنة من الخوف. وتحدثت مع مجلة W عن التجربة المرحة.



شاركت زوي حياتها المهنية مع W: "كنت في الثالثة من عمري عندما قررت أنني أريد أن أكون ممثلة، كنت حقًا أدخل في قصص باربي وانفصالها عن كين، لكن والدي كانا مترددين للغاية في السماح لي وأنا أبلغ من العمر 3 سنوات باحتراف. وأخيرًا سمحوا لي بالمحاولة من أجل جزء من مسرحية هزلية ديزني بعنوان The Suite Life on Deck. لقد لعبت دور حبيبة زاك، وكان يقوم بدور "زاك" ديلان سبروس".



أوضحت زوي عن الدور: "لقد كانت تجربة مثيرة للأعصاب، كان لدي تعرق تحت الإبط، وكانوا يضعونني في هذه القمصان الضيقة، كانت لدينا أشرطة أمام جمهور حي، وسيكون هناك خمسة أشخاص يحاولون تجفيف الشعر. وكان العرض رائعًا بخلاف العرق".



انتقلت زوي إلى الأمام بعد بضع سنوات، وأصبحت زوي ببطء واحدة من الممثلات في هوليوود. لا سيما بفضل دورها البارز في الكوميديا ​​الرومانسية لـ نتفليكس "Set It Up" إلى جانب Glen Powell