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كاميرون دياز وبنجي مادن يرحبان سرًا بطفلتهم راديكس

السبت 04/يناير/2020 - 12:14 م
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بوابة الفجر
مرنا مجدي
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في صباح يوم الجمعة، كان لدى كاميرون دياز إعلان كبير للمشاركة على إنستجرام.

كما اتضح، استقبلت ممثلة هوليود كاميرون دياز، وزوجها بنجي مادن مؤخرًا طفلتهم الأولى.

شارك الزوجان في منشور على إنستجرام: "سنة جديدة سعيدة، نحن سعداء جدًا ومباركون وممتنون، لبدء هذا العقد الجديد من خلال إعلان ولادة ابنتنا راديكس، لقد استولت على الفور قلوبنا وأكملت عائلتنا".

في إعلانهم، تعهد الوالدان بحماية خصوصية ابنتهما. في الوقت نفسه لم يتمكنوا من إخفاء فرحتهم لأحد أفراد العائلة الجدد.

قال الزوجان: "بينما نشعر بسعادة غامرة لمشاركة هذه الأخبار، فإننا نشعر أيضًا بالغريزة القوية لحماية خصوصية طفلنا الصغير، لذلك لن ننشر صورًا أو نشارك أي تفاصيل أخرى، بخلاف حقيقة أنها لطيفة حقًا".

أضافت كاميرون ومادن: "من عائلتنا إلى جميع من تحبك، نرسل حبنا وأطيب تمنياتنا لسنة جديدة سعيدة وعقد سعيد جديد".

بينما أبقى هذا الزوجان علاقتهما بعيدًا عن الأضواء منذ أن بدأا المواعدة في عام 2014، قدم كل من كاميرون وبنجي لمحة عن عالمهما الخاص في مقابلات نادرة. في الواقع بعد الزواج في يناير 2015، انعكست الممثلة على لقبها الجديد كزوجة.

صرحت كاميرون لـ Instyle: "الزواج منه كان أفضل شيء حدث لي على الإطلاق، زوجي هو الأفضل. إنه أعظم إنسان، وهو شريكي الكبير. الزواج صعب بالتأكيد وإنه كثير من العمل. أنت بحاجة إلى شخص مستعد للقيام بالعمل معك".

شارك بنجي في منشور نادر على غنستجرام، وهو يضم زوجته كاميرون.

وكتب بنجي: "هناك الكثير للكتابة، أشياء كثيرة تجعلني فخورًا بك وبكيفية مميزة، شكرًا لك لأنك أفضل صديق وشريك لي وأخذ رحلة الزواج هذه".

وعلى الرغم من أن كاميرون لم تضغط أبدًا على نفسها لتربية الأطفال، فقد علمت الممثلة أنه إذا كان من المفترض أن تكون كذلك، فستكون كذلك.

قالت كاميرون: "أنا فقط أحب الطريقة التي تنكشف بها الأشياء ونوعية الحياة لكشف عن نفسها. ولم أكن في المكان الذي كنت فيه أبدًا، الآن هو الوقت الذي يفترض أن أنجب فيه طفلًا، لكنني أريد عائلتي الخاصة في نهاية المطاف، ولكن هذا يأتي لي، سواء كان ذلك من خلال التبني أو من خلال طريقة أخرى".
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