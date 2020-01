شيا لابوف يستعيد ذكرياته مع مجموعة Even Stevens

شارك الممثل شيا لابو، الذي يبلغ من العمر 33 عامًا، ذكرياته مع مجموعة Even Stevens، حيث استذكر نجم Louis Stevens اللحظة التي لا تنسى في مقابلة مع مجلة W نشرت يوم الجمعة.



وقال لابوف للمجلة عن أول فتاة أعجب بها: "كان المنتجون يعلمون أنني معجب بهذه الفتاة، وكتبوا مشهدًا لقبلة بيننا، كنت متوتر، نضجت متأخرًا بهذه الطريقة".



لم يكشف لابوف عن اسم الفتاة ومع ذلك كان هناك حلقة من الموسم الثالث من Louis Stevens بعنوان "The Kiss" حيث قبل لويس شخصية مارجو هارشمان "توني دين"، كانت هناك أيضًا حلقة بعنوان "Beans on the Brain" قام فيها بتقبيل سبينسر ريدفورد.



لم تكن هذه قبلة لابوف الأخيرة على الشاشة. كما احتفل مهرجان ديزني مع داكوتا جونسون لفيلم Peanut Butter Falcon. وفي الواقع استشهد لابوف بالممثلة البالغة من العمر 30 عامًا عندما طُلب منها إدراج أفضل قبلة له على الشاشة خلال جولة من لعبة "الأسئلة الملحة" من إيلين ديجينيرز.



لقد كان بالتأكيد وقتًا مزدحمًا للابوف، وبالإضافة إلى التمثيل في Peanut Butter Falcon، قام لابوف ببطولة Honey Boy. وفي الواقع حصل على جائزة كاتب السيناريو للفيلم في حفل توزيع جوائز هوليوود السينمائي لعام 2019.



كما تحدثت نجمة غلاف مجلة W سكارليت جوهانسون، عن تجربتها كممثلة في طفولتها.



وذكرت سكارليت قائلة: "عندما كنت في التاسعة من عمري، كنت أعمل في فيلم بعنوان Just Cause مع لورانس فيشبورن، كنا نسافر على متن طائرة في مكان ما للفيلم، وقال لي: هل تريدين أن تكونِ ممثلة؟ أو هل تريدين أن تكونِ نجمة سينمائية؟ لم أكن أعرف ما هو الفرق، وشعرت بالحيرة، وأدركت حينها أنه يجب عليك الاستمرار في الدفع أكثر فأكثر لتمديد نفسك إلى أماكن غير مريحة. إذا كان هدفك النهائي هو أن تكون نجم، حسنًا هذا يختلف عن التمثيل".