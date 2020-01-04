Advertisements
Advertisements
Advertisements

شيا لابوف يستعيد ذكرياته مع مجموعة Even Stevens

السبت 04/يناير/2020 - 12:12 م
Advertisements
بوابة الفجر
مرنا مجدي
Advertisements

شارك الممثل شيا لابو، الذي يبلغ من العمر 33 عامًا، ذكرياته مع مجموعة Even Stevens، حيث استذكر نجم Louis Stevens اللحظة التي لا تنسى في مقابلة مع مجلة W نشرت يوم الجمعة.

وقال لابوف للمجلة عن أول فتاة أعجب بها: "كان المنتجون يعلمون أنني معجب بهذه الفتاة، وكتبوا مشهدًا لقبلة بيننا، كنت متوتر، نضجت متأخرًا بهذه الطريقة".

لم يكشف لابوف عن اسم الفتاة ومع ذلك كان هناك حلقة من الموسم الثالث من Louis Stevens بعنوان "The Kiss" حيث قبل لويس شخصية مارجو هارشمان "توني دين"، كانت هناك أيضًا حلقة بعنوان "Beans on the Brain" قام فيها بتقبيل سبينسر ريدفورد.

لم تكن هذه قبلة لابوف الأخيرة على الشاشة. كما احتفل مهرجان ديزني مع داكوتا جونسون لفيلم Peanut Butter Falcon. وفي الواقع استشهد لابوف بالممثلة البالغة من العمر 30 عامًا عندما طُلب منها إدراج أفضل قبلة له على الشاشة خلال جولة من لعبة "الأسئلة الملحة" من إيلين ديجينيرز.

لقد كان بالتأكيد وقتًا مزدحمًا للابوف، وبالإضافة إلى التمثيل في Peanut Butter Falcon، قام لابوف ببطولة Honey Boy. وفي الواقع حصل على جائزة كاتب السيناريو للفيلم في حفل توزيع جوائز هوليوود السينمائي لعام 2019.

كما تحدثت نجمة غلاف مجلة W سكارليت جوهانسون، عن تجربتها كممثلة في طفولتها.

وذكرت سكارليت قائلة: "عندما كنت في التاسعة من عمري، كنت أعمل في فيلم بعنوان Just Cause مع لورانس فيشبورن، كنا نسافر على متن طائرة في مكان ما للفيلم، وقال لي: هل تريدين أن تكونِ ممثلة؟ أو هل تريدين أن تكونِ نجمة سينمائية؟ لم أكن أعرف ما هو الفرق، وشعرت بالحيرة، وأدركت حينها أنه يجب عليك الاستمرار في الدفع أكثر فأكثر لتمديد نفسك إلى أماكن غير مريحة. إذا كان هدفك النهائي هو أن تكون نجم، حسنًا هذا يختلف عن التمثيل".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

مشاهير لابوف شيا لابوف الفجر الفني W

أخبار تهمك

مفاجأة صادمة.. ممثلة شهيرة متهمة بقتل والدتها طعنا بالسكين

منذ يومين

صلاح يغيب عن تشكيلة ليفربول المتوقعة في مواجهة إيفرتون في البريميرليج

منذ حوالي 4 ساعات

مفاجأة سارة للأهلي بشأن كهربا

منذ حوالي 4 ساعات

رقم خيالي لساديو ماني مع ليفربول

منذ 40 دقيقة

الأرصاد: أمطار الساعات الأولى انتهت ولكن احذروا القادم

منذ ساعة و نصف

تصريح هام من الجيش الإيراني بشأن الرد العسكري على مقتل سليماني

منذ ساعة و نصف

فايلر في ورطة.. الأهلي يفقد نجم الفريق أمام إف سى مصر

منذ حوالي 20 ساعة

أزمة في الأهلي.. وفايلر يتدخل لإخماد ثورة نجم الفريق

منذ ساعتين و 25 دقيقة

صدمة للزمالك.. أول رد من الشباب السعودي على المفاوضات مع ساسي

منذ حوالي 18 ساعة

كهربا مهدد بالإيقاف 4 شهور

منذ ساعتين و 21 دقيقة

موقف كهربا من مباراة الأهلي أمام نادي مصر

منذ حوالي 17 ساعة

نصيحة طبية تحرم فايلر من نجمي الأهلي أمام إف سي مصر

منذ يوم

عاجل.. حسين الشحات يغيب عن الأهلي أمام إف سي مصر

منذ ساعة و 18 دقيقة

3 أخطاء فادحة.. إيقاف حكم مباراة الزمالك وأسوان

منذ 38 دقيقة

الأرصاد: درجة الحرارة تصل إلى صفر في هذه المنطقة

منذ حوالي 6 ساعات

من هو نبيل علي Nabil ali mohamed الذي تحتفل "جوجل" بعيد ميلاده الـ 82؟

منذ يوم

موضوعات متعلقة

بعد 50 عامًا في السينما.. روبرت ريدفورد يعتزل التمثيل

من التمثيل لمنافسة ترامب.. من هي "سكارليت جوهانسن"؟

داكوتا جونسون بإطلالة صيفية وتنتظر عرض The Peanut Butter Falcon

داكوتا جونسون تحتفل بالعرض الخاص لفيلم "The Peanut Butter Falcon"

داكوتا جونسون في ظهورها الأخير تتخلص من عيب في شكلها

طرح بوستر جديد لفيلم The Peanut Butter Falcon

Advertisements

تصويت

اسرع شبكة انترنت فى مصر 2019 ؟

اسرع شبكة انترنت فى مصر 2019 ؟

الأكثر قراءة
01:09 م

من هو نبيل علي Nabil ali mohamed الذي تحتفل "جوجل" بعيد ميلاده الـ 82؟

الأرصاد: أمطار الساعات الأولى انتهت ولكن احذروا القادم

11:22 ص

صلاح يغيب عن تشكيلة ليفربول المتوقعة في مواجهة إيفرتون في البريميرليج

08:38 ص

تصريح هام من الجيش الإيراني بشأن الرد العسكري على مقتل سليماني

11:21 ص

عاجل.. حسين الشحات يغيب عن الأهلي أمام إف سي مصر

11:37 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: الحكاية الثانية.. عقاب صاحبة الجلالة فى "جنس انفرادي"

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: مانشيتات من السياسة والاقتصاد فى العام الجديد

أحمد شوبير
أحمد شوبير

أحمد شوبير يكتب: أحلام 2020

DMCA.com Protection Status