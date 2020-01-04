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إنتر ميلان يخطف نجم توتنهام من كبار أوروبا

السبت 04/يناير/2020 - 12:32 م
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إريكسن
إريكسن
علي نبوي
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كشفت تقارير صحفية إنجليزية بأن نادي إنتر ميلان الإيطالي فاز بسباق التعاقد مع لاعب الوسط الدنماركي كريستيان إيريكسين لاعب فريق توتنهام الإنجليزي.

وينتهي عقد إيريكسين مع إنتر ميلان نهاية الموسم الجاري، حيث يحق له التوقيع لأي ناد بداية من شهر يناير الجاري.

وأفادت صحيفة "الدايلي ميل" البريطانية بأن نادي إنتر ميلان فاز بسباق التعاقد مع اللاعب الدنماركي صاحب الـ27 عام مقابل 20 مليون جنيه استرليني.

وأضافت الصحيفة بأن إنتر ميلان سيضم اللاعب في يناير الجاري وسيقوم بدفع قيمة الصفقة لجلبه لصفوف النادي الإيطالي.

وأشارت الصحيفة إلى أن إنتر ميلان سيضم اللاعب الذي كان محط اهتمام عدة أندية أبرزها يوفنتوس الإيطالي ومانشستر يونايتد الإنجليزي وباريس سان جيرمان الفرنسي.

ويرغب إيريكسين في الرحيل عن توتنهام وخوض تحدي جديد مع ناد أخر.
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الكلمات المفتاحية

توتنهام انتر ميلان الدوري الانجليزي اريكسن

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