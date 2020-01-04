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نادى السينما الأفريقية يعرض الفيلم الجابونى "ملاكم ليبرفيل" بالهناجر.. اليوم

السبت 04/يناير/2020 - 11:12 ص
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بوابة الفجر
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يعرض مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية 13 عرضا للفيلم الجابونى "ملاكم ليبرفيل" للمخرج أميدى باكوم نكولو من خلال نادى السينما الأفريقية، حيث سيكون العرض الأول له اليوم السبت 4 يناير فى تمام السابعة مساء بسينما الهناجر، ثم يعرض بقصر السينما بجاردن سيتى ومركز الحرية للإبداع بالإسكندرية وعروض بـ 10 محافظات أخرى، بالتعاون مع الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الدكتور أحمد عواض.


يعرض الفيلم بمركز الحرية للإبداع بالإسكندرية يوم السبت 11 يناير بقصر الأنفوشي، ومركز الإبداع بدمنهور، وقصر ثقافة الإسماعيلية، وقصر ثقافة بورسعيد، وقصر ثقافة أسيوط، وقصر ثقافة المنيا، وقصر ثقافة الزقازيق، وقصر ثقافة نعمان عاشور بالدقهلية، وقصر ثقافة الأقصر، وقصر ثقافة قنا وقصر ثقافة روض الفرج  كما سيعرض يوم الاثنين 28 يناير بقصر السينما بجاردن سيتى، وذلك بناء على اتفاق بين مهرجان الأقصر وقصر السينما برئاسة الفنان تامر عبد المنعم أن يتم فتح فرع للنادى على أن تقام العروض فى الاثنين الأخير من كل شهر.

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