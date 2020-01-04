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«كورة اون لاين» مشاهدة مباراة برشلونة واسبانيول بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوت I7SRY يلا شوت رابط ماتش برشلونة مباشر N

السبت 04/يناير/2020 - 11:07 ص
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بوابة الفجر
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تابع لايف مباراة برشلونة واسبانيول مباشر، حيث يدخل فريق برشلونة مباراته المقبلة أمام مضيفه فريق إسبانيول، وهو لم يعرف طعم الخسارة على الإطلاق في آخر 5 مباريات خاضها في الفترة الماضية، وفي مقابل ذلك نجح فريق برشلونة في تحقيق الانتصار في 3 مباريات، بينما سقط فريق برشلونة في فخ التعادل في مباراتين فقط لا غير.ومن الناحية التهديفية في آخر 5 مباريات خاضها فريق برشلونة في الفترة الماضية، نجح فريق برشلونة في تسجيل ثلاثة عشر هدفاً في شباك منافسيه، وفي مقابل ذلك استقبلت شباك فريق برشلونة ستة أهداف في مرماه.ونجح فريق برشلونة في تحقيق الانتصار في مباراته الماضية على حساب ضيفه فريق ديبورتيفو ألافيس بأربعة أهداف مقابل هدف واحد ضمن فعاليات بطولة الدوري الإسباني لكرة القدم، وذلك في المباراة التي جمعت بين الفريقين على أرضية ملعب الكامب نو بإقليم كتالونيا.


كورة اون لاين مباراة برشلونة واسبانيول اليوم ويدخل المدرب الإسباني إرنستو فالفيردي هذه المباراة القادمة أمام مضيفه فريق إسبانيول بتشكيلة من المتوقع أن تكون كالتالي: مارك أندري تير شتيجن / نيلسون سيميدو / جيرارد بيكيه / كليمنت لونجلي / جوردي ألبا / سيرجيو بوسكيتس / فرينكي دي يونج / إيفان راكيتيتش / أنطوان جريزمان / ليونيل ميسي / لويس سواريز.ويتواجد فريق برشلونة في الوقت الحالي في المركز الأول في صدارة جدول ترتيب بطولة الدوري الإسباني لكرة القدم، حيث نجح فريق برشلونة في حصد 39 نقطة في رصيده بعدما خاض 18 جولة من بطولة الدوري الإسباني لكرة القدم.
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