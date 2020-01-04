بريطانيا تحذر رعاياها من السفر إلى العراق وإيران

حذرت بريطانيا رعاياها من تجنب السفر إلى العراق خارج إقليم كردستان وتجنب السفر إلى إيران بعد وفاة قاسم سليماني.



وصرح وزير الخارجية "دومينيك راب" في بيان"في ظل التوتر المتزايد في المنطقة، تنصح وزارة الخارجية الآن الناس بعدم السفر إلى العراق، باستثناء إقليم كردستان العراق، والنظر بعناية فيما إذا كان من الضروري السفر إلى إيران".



وكان هجوم الجمعة على مطار بغداد، الذي أذن به الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تصعيدًا كبيرًا في "حرب الظل" في الشرق الأوسط بين إيران والولايات المتحدة والحلفاء الأمريكيين، وخاصة إسرائيل والسعودية.



وكان سليماني أبرز القادة العسكريين لطهران في الشرق الأوسط. كان المهندس هو نائب قائد مجموعة المظاهرات للقوات شبه العسكرية العراقية.



وتخطط قوات الحشد الشعبي لإقامة جنازة مفصلة لكل من الرجال والآخرين الذين ماتوا، بدءًا من المنطقة الخضراء شديدة التحصين ببغداد، وتتجه نحو مدينة كربلاء المقدسة لدى الشيعة وتنتهي في مدينة النجف الشيعية المقدسة.



وأعلن التلفزيون الحكومي العراقي إنها كانت غارات جوية أمريكية، لكن التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة يقاتل تنظيم داعش فيما بعد نفى أي تورط، قائلًا إنه لم يقم بأي هجمات حديثة بالقرب من المعسكر شمال بغداد.



وقال متحدث باسم التحالف على تويتر "الحقيقة: التحالف، لم يقم بغارات جوية قرب معسكر التاجي (شمال بغداد) في الأيام الأخيرة".



وانتقد العديد من العراقيين واشنطن لقتلها الأشخاص على الأراضي العراقية، وقد يدفع هذا العراق إلى حرب أخرى.

