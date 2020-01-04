الأمطار تُغرق شوارع القليوبية.. ونصائح للسائقين



وناشدت إدارة مرور القليوبية، السائقين بضرورة توخي الحذر أثناء القيادة، وعدم تخطي السرعات المقررة، وترك مساحات كافية بين السيارات منعا لوقوع أي حوادث.



ورفعت محافظة القليوبية، حالة الطوارئ بمديريات الصحة والكهرباء الصرف الصحي، تحسبا لوقوع أي حوادث طرق بسبب الأمطار الغزيرة.



ووجه اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية بعقد غرفة الأزمات بديوان عام المحافظة على مدار الساعة بالتنسيق مع غرف العمليات الفرعية بالمراكز، لمتابعة ومواجهة أي حوادث طارئة قد تنتج عن سوء الأحوال الجوية.



وكلف المحافظ، مديري المديريات ورؤساء الوحدات المحلية والأجهزة المعنية باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة، لمواجهة التقلبات الجوية، خاصةً على الطرق السريعة، واتخاذ جميع الإجراءات الوقائية للتعامل مع تداعيات سوء الأحوال الجوية.



وكما وجه بتشكيل فرق للتدخل السريع تحسبًا للأمطار والسيول المحتملة حتى نهاية موجة الطقس السيئ، بالإضافة إلى مراجعة جميع الاستعدادات لمواجهة أي ظرف طارئة.

شهدت محافظة القليوبية، اليوم السبت، موجة من الطقس السيئ، وتسبب هطول الأمطار في غرق معظم الشوارع وتسبب في حالة من الارتباك على الطرق الزراعي السريع والطريق الحر "بنها–شبرا" والطريق الإقليمي.