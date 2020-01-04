مباراة مشاهدة مباراة برشلونة واسبانيول بث مباشر اليوم السبت 4/1/2020 في الدوري الإسباني

مباراة برشلونة واسبانيول السبت 4/1/2020 في الدوري الإسباني لكرة القدم، حيث يبدأ فريق برشلونة حامل اللقب مشواره في العام الجديد 2020 بمواجهة نارية من العيار الثقيل، وذلك حينما ينزل ضيفاً على جاره ومضيفه فريق إسبانيول في الديربي الكتالوني على أرضية ملعب كورنيا في مساء يوم السبت الموافق 4 يناير 2020.





ويستعد برشلونة لملاقاة اسبانيول في لقاء الديربي الكتالوني وذلك في أولى مباريات البلاوجرانا بالعام الجديد 2020، عقب انقضاء العطلة الشتوية في إسبانيا، في إطار مباريات الجولة 19 من الدوري الإسباني، وذلك يوم السبت 4 يناير 2020 ميلاديًا، الموافق 9 جمادى الأخر 1441 هجريًا، في لقاء سيقام على ملعب كورنيلا البرات. وسنُقدم لكم في هذا المقال موعد مباراة برشلونة ضد إسبانيول والقنوات الناقلة للمباراة المقرر إقامتها في إطار الجولة التاسعة عشر ضمن فعاليات بطولة الدوري الإسباني لكرة القدم، علماً بأن مباراة برشلونة ضد إسبانيول سوف يتم نقلها بث مباشر من خلال موقع سي مصر لنقل المباريات.