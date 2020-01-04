Advertisements
Advertisements
Advertisements

مباراة مشاهدة مباراة برشلونة واسبانيول بث مباشر اليوم السبت 4/1/2020 في الدوري الإسباني

السبت 04/يناير/2020 - 11:01 ص
Advertisements
بوابة الفجر
Advertisements

مباراة برشلونة واسبانيول السبت 4/1/2020 في الدوري الإسباني لكرة القدم، حيث يبدأ فريق برشلونة حامل اللقب مشواره في العام الجديد 2020 بمواجهة نارية من العيار الثقيل، وذلك حينما ينزل ضيفاً على جاره ومضيفه فريق إسبانيول في الديربي الكتالوني على أرضية ملعب كورنيا في مساء يوم السبت الموافق 4 يناير 2020.


ويستعد برشلونة لملاقاة اسبانيول في لقاء الديربي الكتالوني وذلك في أولى مباريات البلاوجرانا بالعام الجديد 2020، عقب انقضاء العطلة الشتوية في إسبانيا، في إطار مباريات الجولة 19 من الدوري الإسباني، وذلك يوم السبت 4 يناير 2020 ميلاديًا، الموافق 9 جمادى الأخر 1441 هجريًا، في لقاء سيقام على ملعب كورنيلا البرات. وسنُقدم لكم في هذا المقال موعد مباراة برشلونة ضد إسبانيول والقنوات الناقلة للمباراة المقرر إقامتها في إطار الجولة التاسعة عشر ضمن فعاليات بطولة الدوري الإسباني لكرة القدم، علماً بأن مباراة برشلونة ضد إسبانيول سوف يتم نقلها بث مباشر من خلال موقع سي مصر لنقل المباريات.

Advertisements

أخبار تهمك

مفاجأة صادمة.. ممثلة شهيرة متهمة بقتل والدتها طعنا بالسكين

منذ يومين

صدمة للزمالك.. أول رد من الشباب السعودي على المفاوضات مع ساسي

منذ حوالي 17 ساعة

كهربا مهدد بالإيقاف 4 شهور

منذ أقل من ساعة

رد ناري من خالد الجندي على من يصفه بـ "شيخ النظام" (فيديو)

منذ حوالي 7 ساعات

"شديد البرودة".. الأرصاد تكشف طقس اليوم السبت 2020/1/4

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. القبض على رئيس مصلحة الضرائب من منزله

منذ حوالي 13 ساعة

من هو نبيل علي Nabil ali mohamed الذي تحتفل "جوجل" بعيد ميلاده الـ 82؟

منذ حوالي 22 ساعة

أزمة في الأهلي.. وفايلر يتدخل لإخماد ثورة نجم الفريق

منذ ساعة

محمود متولي يمنح الإسماعيلي صفقتين من الأهلي

منذ حوالي 13 ساعة

نصيحة طبية تحرم فايلر من نجمي الأهلي أمام إف سي مصر

منذ يوم

فايلر في ورطة.. الأهلي يفقد نجم الفريق أمام إف سى مصر

منذ حوالي 18 ساعة

مفاجأة سارة للأهلي بشأن كهربا

منذ ساعتين و 29 دقيقة

خلاف جديد بين الأهلي وإيليكي قبل حسم صفقة الموسم

منذ حوالي 17 ساعة

صلاح يغيب عن تشكيلة ليفربول المتوقعة في مواجهة إيفرتون في البريميرليج

منذ ساعتين و 53 دقيقة

موقف كهربا من مباراة الأهلي أمام نادي مصر

منذ حوالي 16 ساعة

الأرصاد: درجة الحرارة تصل إلى صفر في هذه المنطقة

منذ حوالي 5 ساعات
Advertisements

تصويت

اسرع شبكة انترنت فى مصر 2019 ؟

اسرع شبكة انترنت فى مصر 2019 ؟

الأكثر قراءة
08:38 ص

صلاح يغيب عن تشكيلة ليفربول المتوقعة في مواجهة إيفرتون في البريميرليج

من هو نبيل علي Nabil ali mohamed الذي تحتفل "جوجل" بعيد ميلاده الـ 82؟

01:09 م

أزمة في الأهلي.. وفايلر يتدخل لإخماد ثورة نجم الفريق

10:30 ص

فايلر في ورطة.. الأهلي يفقد نجم الفريق أمام إف سى مصر

05:17 م

موقف كهربا من مباراة الأهلي أمام نادي مصر

07:35 م

مقالات وكتاب

نصار عبدالله
نصار عبدالله

د. نصار عبدالله يكتب: عن الأمية الرقمية

بطرس دانيال
بطرس دانيال

بطرس دانيال يكتب: الميلاد.. بداية حياة

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حكايات بنات

DMCA.com Protection Status