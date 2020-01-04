"كشري" يستقر على الجهاز المعاون لقيادة سوهاج







استقر احمد كشري، المدير الفني الجديد لنادي سوهاج على تشكيل المعاون له في قيادة الفريق خلال منافسات الدور الثاني للمجموعة الأولى، بدوري القسم الثاني.



جاء ذلك بالتنسيق بين المدير الفني، ومجلس إدارة نادي سوهاج، عقب الاتفاق على تولي "كشري" القيادة الفنية للفريق السوهاجي، خلفا لنبيل محمود المدير الفني السابق بعد تقديم استقالته.



ويتكون الجهاز الفني لفريق نادي سوهاج من أحمد كشري مدير فني، وأحمد رجب مدرب عام، وعادل شعبان مدرب مساعد، وأحمد جابر الشو، مدرب لحراس المرمى، وشريف شعبان مديرا للكرة، ومؤمن زكريا مدير إداري، ورجب محمود طبيبا للفريق.



يذكر أن فريق سوهاج، إختتم مباريات الدور الأول، في المركز العاشر، برصيد 12 نقطة، بالفوز في 3 مباريات والتعادل مثلها والخسارة 5 مرات.