رينيه فايلر مطلوب في غانا

دخل رينيه فايلر المدير الفني لنادي الأهلي دائرة المرشحين لخلافة كويسي أبياه في تدريب منتخب غانا في ظل النتائج المتراجعة لمنتخب النجوم السوداء.





وذكرت صحيفة "Voetbalniuws" البلجيكية أن رينيه فايلر مرشح لتدريب منتخب غانا بعد رحيل أبياه وعقب النتائج المميزة التي حققها مع الأهلي في مصر.





ويتصدر الأهلي جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 27 نقطة ومجموعته في دوري أبطال إفريقيا برصيد 6 نقاط بفارق الأهداف عن الهلال السوداني والنجم الساحلي التونسي.



