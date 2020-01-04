«يلاشووت Barca» مشاهدة مباراة برشلونة واسبانيول بث مباشرKORA LIVE كورة جول II7SRY يلا كورة رابط ماتش برشلونة

نقدم لكم متابعينا القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة برشلونة وإسبانيول، خلال مباريات الدوري الإسباني في منافسات الأسبوع التاسع عشر، والتي من المقرر أن تبدأ في تمام الساعة 10:00 مساءا بتوقيت جمهورية مصر العربية، وفي تمام الساعة 11:00 بتوقيت مكة المكرمة السبت الموافق 4/1/2020.





تعتبر مباراة برشلونة ضد اسبانيول، هي الأولى في العام الجديد 2020، حيث يأتي نادي برشلونة الإسباني على قمة قائمة الدوري برصيد 39 نقطة، ويأتي نادي إسبانيول برصيد 10 نقاط فقط في أخر القائمة.









القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة برشلونة وإسبانيول

يحاول نادي برشلونة، أن يفوز بالمباراة ضد إسبانيول، ويبتعد الفارق بينه وبين منافسه ريال مدريد، الذي يحتل المركز الثاني بالدوري الإسباني، والذي يملك 37 نقطة، في رصيده بالليجا حيث قام نادي ريال مدريد، بعقد العديد من الصفقات الهامة والتي تعتبر إضافة كبيرة للفريق، مثل ضم هازارد من تشيلسي، كما قام برشلونة بضم جريزمان، لنكون على موعد مع سباق التسلح بالدوري الإسباني بين برشلونة وريال مدريد.





قنوات مفتوحة تنقل مباراة برشلونة وإسبانيول مجاناً اليوم

تستحوذ قنوات بي إن سبورت 3، على حق بث وإذاعة مباريات الدوري الإسباني، والإنجليزي، حيث يعتبران من أهم الدوريات الأوروبية، وتستحوذ على قاعدة جماهيرية كبير لمحبي كرة القدم في الوطن العربي، والعالم ويمكنكم متابعينا ضبط اشارة قناة بي إن سبورت 3، على أجهزة الاستقبال الخاصة بكم ومتابعة المباراة.





تردد قناة bein sports HD 3 الناقلة مباراة برشلونة اليوم

القمر الصناعي التردد الاستقطاب الترميز التصحيح

نايل سات 12604 أفقي 27500 2/3

نايل سات 11054 عمودي 27500 2/3

نايل سات 11013 عمودي 27500 2/3

تردد القنوات الناقلة لمباراة برشلونة وإسبانيول

اسم القناة اسم القمر تردد القناة معدل الترميز

cbc sport azer space 1 11135 أفقي 27500

ITV4 astra 2E 10758 رأسي 22000

match tv yamal 401 4026 رأسي 14940

IRIB varzesh INTELSAT 62 11555 رأسي 30000

bein sports HD3 nilesat at 12284 رأسي 27500

bien sports HD16 nilesat at 11446 أفقي 27500

ويذكر ان النسخة الاخير من الدورى الاسبانى وهى النسخة التاسعة والثمانين ، بدأت فى منتصف شهر أغسطس من العام الماضي، بإجمالي عشرون فريق، ويتصدر فريق برشلونة المركز الأول 39 نقطة، وريال المدريد الثاني 37 نقطة، وينافس إشبيلية ريال مدريد على المركز الثاني، برصيد 34 نقطة خاصة بعد تغلبه في آخر مباراة له ضد ريال مايوركا.







