أمطار غزيرة تضرب بعض محافظات مصر وانخفاض شديد في درجة الحرارة

حذرت الهيئة العامة للأرصاد، من سقوط الأمطار على شمال البلاد، اليوم السبت 4/1/2020، في ظل الانخفاض الشديد في درجة الحرارة ووجود سحب كثيفة.





درجة الحرارة منخفضة والأمطار غزيرة





وقالت الأرصاد، إن البلاد ستتعرض لسقوط أمطار، مضيفةً: "الأمطار تكون غزيرة ورعدية على السواحل الشمالية ومناطق من الوجه البحري، تمتد خفيفة إلى القاهرة ومناطق من شمال الصعيد".





درجة الحرارة غير مستقرة





وشهدت محافظات القاهرة والجيزة والقليوبية، انخفاضًا شديدًا في درجة الحرارة وارتفاع نسبة الرياح وسقوط أمطار غزيرة، ليسود البلاد طقسًا باردًا وغير مستقر.





انخفاض درجة الحرارة





وتتوقع الهيئة أن يتزايد نشاط الرياح الغربية، على أغلب الأنحاء مثيرة للرمال والأتربة على المناطق المكشوفة؛ ما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية على البحر المتوسط، والطقس بارد نهاراً شديد البرودة ليلا ويتكون الصقيع ليلاً في وسط سيناء وشمال الصعيد.





ارتفاع الأمواج





واختتمت: " حالة البحر المتوسط تكون معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج من مترين إلى مترين ونصف، والبحر الأحمر مضطربة وارتفاع الموج من مترين ونصف إلى ثلاثة أمتار، والرياح السطحية على كل منهما شمالية غربية.





درجة الحرارة المتوقعة اليوم على بعض مدن ومحافظات مصر:





القاهرة 18 - 8





الإسكندرية 16 - 10





قنا 17 - 6





الأقصر 17 - 7





أسوان 18 - 7



