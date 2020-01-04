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سعر الحديد اليوم السبت 4-1-2020 في السوق المحلي

السبت 04/يناير/2020 - 10:54 ص
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سعر الحديد اليوم
سعر الحديد اليوم
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أسعار الحديد اليوم

حافظت أسعار الحديد اليوم السبت 4-1-2020 على استقرارها في الاسواق المحلية مع استمرار حالة الركود مع توقع العملاء تراجع سعر طن الحديد مطلع يناير الجارى، وسبق أن ارتفعت أسعار الحديد خلال الشهر الماضي بقيادة شركة عز للصلب سعر طن حديد عز 10600 جنيه.

متوسط أسعار الحديد اليوم

تراوح سعر حديد عز ما بين 10600 و10650 جنيهًا للأطوال، وسجل سعر اللفائف 10100 جنيهًا تسليم أرض المصنع، يبيع التجار المخزون القديم بسعر ما قبل الزيادة.

أسعار الحديد اليوم السبت فى الأسواق

سعر حديد عز اليوم 10600 جنيهًا

سعر حديد المصريين 10300 جنيه للطن

سعر حديد العتال 10 آلاف و100 جنيها للطن

سعر حديد عطية 10 آلاف و100 جنيهًا للطن

سعر حديد بشاي 10 آلاف و500 جنيه للطن

سعر حديد المراكبي 10 آلاف للطن

سعر حديد سرحان 10 آلاف و100 جنيه للطن

سعر حديد المعادي سجل 10 آلاف جنيه للطن

سعر حديد الجارحي اليوم 10 ألاف و100 جنيه للطن

سعر حديد السويس 10 ألاف و200 جنيه للطن

سعر حديد عنتر 10 ألاف جنيه للطن

سعر حديد مصر ستيل 10 ألاف جنيه للطن

حديد العتال 10 ألاف جنيهًا للطن

حديد عز ما بين 10600 و10650 جنيهًا للطن

حديد الجارحي 10250 و10300 جنيهًا للطن

الحديد الاستثماري 10050 جنيهًا للطن
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