سعر الحديد اليوم السبت 4-1-2020 في السوق المحلي

أسعار الحديد اليوم



حافظت أسعار الحديد اليوم السبت 4-1-2020 على استقرارها في الاسواق المحلية مع استمرار حالة الركود مع توقع العملاء تراجع سعر طن الحديد مطلع يناير الجارى، وسبق أن ارتفعت أسعار الحديد خلال الشهر الماضي بقيادة شركة عز للصلب سعر طن حديد عز 10600 جنيه.



متوسط أسعار الحديد اليوم



تراوح سعر حديد عز ما بين 10600 و10650 جنيهًا للأطوال، وسجل سعر اللفائف 10100 جنيهًا تسليم أرض المصنع، يبيع التجار المخزون القديم بسعر ما قبل الزيادة.



أسعار الحديد اليوم السبت فى الأسواق



سعر حديد عز اليوم 10600 جنيهًا



سعر حديد المصريين 10300 جنيه للطن



سعر حديد العتال 10 آلاف و100 جنيها للطن



سعر حديد عطية 10 آلاف و100 جنيهًا للطن



سعر حديد بشاي 10 آلاف و500 جنيه للطن



سعر حديد المراكبي 10 آلاف للطن



سعر حديد سرحان 10 آلاف و100 جنيه للطن



سعر حديد المعادي سجل 10 آلاف جنيه للطن



سعر حديد الجارحي اليوم 10 ألاف و100 جنيه للطن



سعر حديد السويس 10 ألاف و200 جنيه للطن



سعر حديد عنتر 10 ألاف جنيه للطن



سعر حديد مصر ستيل 10 ألاف جنيه للطن



حديد العتال 10 ألاف جنيهًا للطن



حديد عز ما بين 10600 و10650 جنيهًا للطن



حديد الجارحي 10250 و10300 جنيهًا للطن



الحديد الاستثماري 10050 جنيهًا للطن