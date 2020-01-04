٢٧ يناير.. مركز الابتكار اللغوي بجامعة حلوان يستقبل المتدربين

يستقبل مركز الابتكار اللغوي، بجامعة حلوان، المتدربين بدءًا من ٢٧ يناير الجاري، تحت رعاية الأستاذ الدكتور ماجد نجم، رئيس الجامعة، وإشراف الأستاذة الدكتورة سهير عبد السلام، عميدة كلية الأداب.





وفي السياق ذاته، قالت الأستاذة الدكتورة هيام عبده، منسقة المشروع، إن هذا المشروع يهدف إلى إعداد جيل من شباب الباحثين، للهيئة المعاونة بأقسام اللغات الإنجليزية والفرنسية والإسبانية والايطالية والألمانية والبرتغالية، للتدريب على أحدث طرق تدريس اللغات الأجنبية واستخدام وسائل التكنولوجيا الحديثة في تدريس اللغات الأجنبية.

وأضافت أنه لذلك تم إمداد المركز بشاشة عرض كبيرة حديثة ذات إمكانات هائلة منها بروجكتور وسيارة ذكية وتم توصيلها بكاميرا وجهاز صوتيات وجهاز تخزين وثائقي يسمح ببث الدورات التي ستتم بالمركز إلى جامعات القاهرة والإسكندرية والمنيا والأقصر وفاروس، وهي جامعات مشاركة في المشروع مع جامعة حلوان، وعن طريق شبكة إنترنت تربط بين الجامعات يمكن متابعة الدورات التي ستقام بمركز الابتكار اللغوي في جامعة حلوان من مراكز جميع الجامعات المشار إليها والتي تم تجهيزها بأجهزة مثيلة.

واختتمت بأنه من المقرر أن يتم قريبا، تجهيز المركز وإمداده بأجهزة "لاب توب" محمل عليها برنامج متقدم جدا لتعلم اللغات وهو برنامج "Sanako".



جدير بالذكر، أنه قد تم تجهيز المركز بتمويل من مشروعات الاتحاد الأوروبي Erasmus+ تحت اسم Xceling.