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هدف ريال مدريد watch live | مشاهدة مباراة ريال مدريد وخيتافي بث مباشر في الدوري الاسباني.. يلا شوت plus

السبت 04/يناير/2020 - 10:43 ص
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بوابة الفجر
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يلتقي نادي ريال مدريد الإسباني مع نادي خيتافي الإسباني اليوم ضمن منافسات الجولة التاسعة عشر من مسابقة الدوري الإسباني الممتاز.

فريق ريال مدريد بقيادة المدير الفني الفرنسي زين الدين زيدان يحتل حتى الآن المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد سبعة وثلاثون نقطة.


 
فريق خيتافي يحتل حالياً المركز السادس برصيد ثلاثون نقطة، يقدم فريق خيتافي موسم جيد حتى ألآن مع المدير الفني خوسي بوردالاس.

تشكيل ريال مدريد المتوقع اليوم
من المحتمل أن يلعب زين الدين زيدان بالتشكيل التالي اليوم أمام خيتافي: في حراسة المرمى: تيبو كورتوا

وفي خط الدفاع كل من مارسيلو – سيرجيو راموس – رافائيل فاران – داني كارباخال
وفي خط الوسط كل من توني كروس – كاسيميرو – فيديريكو فالفيردي
وفي خط الهجوم كل من رودريجو – كريم بنزيما – جاريث بيل.
تشكيل خيتافي المتوقع اليوم
من المحتمل أن يلعب خوسي بوردالاس بالتشكيل التالي أمام ريال مدريد الإسباني اليوم: في حراسة المرمى دافيد سوريا

وفي خط الدفاع كل من آلان نيوم – تشابي إتشيتا – لياندرو كابريرا – داميان سواريز
وفي خط الوسط كل من مارك كوكوريلا – ماورو أرامباري – نيمانيا ماكسيموفيتش – فرانسيسكو بورتيلو
وفي خط الهجوم الثنائي خايمي ماتا – خورخي مولينا.
سوف يغيب عن نادي ريال مدريد اليوم كل من ايدين هازارد وماركوس أسينسيو، عاد لقائمة ريال مدريد اللاعب البرازيلي مارسيلو ولوكاس فاسكيز كذلك.

سوف يغيب عن فريق خيتافي كل من ماركيل بيرجارا، كينيدي وندايي ولن يشارك أيضًا الثنائي دجيني وماتياس أوليفيرا.

موعد مباراة ريال مدريد وخيتافي
ستكون المباراة على ملعب كولسيوم الفونسو بيريز معقل نادي خيتافي، المباراة بقيادة الحكم: خوسيه مونويرا مونتيرو.

المباراة سوف تنقل عبر قناة بي ان سبورت الثالثة بتعليق المصري علي محمد علي، المباراة غير منقولة عبر أي قناة أخرى.

ستبدأ المباراة الساعة الخامسة بتوقيت مصر، الساعة السادسة بتوقيت السعودية، الساعة السابعة بتوقيت الإمارات.


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