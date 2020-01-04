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انطلاق امتحانات النقل للمرحلة الابتدائية بالدقهلية

السبت 04/يناير/2020 - 10:48 ص
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بوابة الفجر
محمد كشك
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صرح علي عبد الرؤوف وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية، بأنه انطلقت اليوم السبت امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام ٢٠٢٠/٢٠١٩ بصفوف النقل للمرحلة الابتدائية بمدارس المحافظة.

وأدى الامتحانات، تلاميذ الصف الثالث والرابع والخامس من المرحله الابتدائية.

وكما أدى طلاب الصف الثالث الابتدائي امتحان اللغة الأجنبية والرياضيات، ويؤدي طلاب الصف الرابع الابتدائي مادة اللغة العربية والخط والتربية الإسلامية. 

ويؤدي طلاب الصف الخامس الإبتدائي، امتحان مادتي الرياضيات والعلوم. 

وأكد عبد الرؤوف، أن الامتحانات سارت بشكل جيد في الفترة الأولى وكانت في مستوى الطالب المتوسط ولم تتلقى غرف العمليات المركزية بالمديرية أي شكاوى. 

وأصدر، تعليماته لمديري عموم الإدارات التعليمية بمتابعة الامتحانات وحجرات الكنترولات وتأمينها جيدا ومنع الغش تماما.

وشدد عبد الرؤوف، على توفير جو هادئ للطلاب وضرورة إرسال التقارير أولا بأول وحل المشاكل التي تواجههم أثناء الامتحانات فورا، متمنيا التوفيق لأبنائنا الطلاب.
انطلاق امتحانات النقل للمرحلة الابتدائية بالدقهلية
انطلاق امتحانات النقل للمرحلة الابتدائية بالدقهلية
انطلاق امتحانات النقل للمرحلة الابتدائية بالدقهلية
انطلاق امتحانات النقل للمرحلة الابتدائية بالدقهلية
انطلاق امتحانات النقل للمرحلة الابتدائية بالدقهلية
انطلاق امتحانات النقل للمرحلة الابتدائية بالدقهلية
انطلاق امتحانات النقل للمرحلة الابتدائية بالدقهلية
انطلاق امتحانات النقل للمرحلة الابتدائية بالدقهلية
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